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تكنولوجيا

شاهد .. أول صور لهاتف سامسونج Galaxy M12 ببطارية 7000 مللى أمبير

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:00 م
أول صور لهاتف سامسونج
أول صور لهاتف سامسونج Galaxy M12
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ندى على
كشفت تسريبات أول صور لهاتف هاتف  Galaxy M12 الذى تعتزم شركة سامسونج إطلاقه من الفئة المتوسطة، حيث سيكون أفضل هاتف متوسط  تطلقه الشركة على الإطلاق، وسيصدر بسعر رخيص إلى جانب بطارية عملاقة سعة  7000 ملى أمبير،  مع عدد من الإمكانات المتميزة فى الشاشة والكاميرا . 

وحسب موقع  XDA Developers  فإن هاتف Galaxy M12 تم اعتماده تحت كود SM-M127F  ، ويتميز بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة من نوع Infinity-V ، مع نوتش على شكل قطرة الماء للكاميرا السيلفى، مع مستشعر للبصمة على جانب الشاشة.  


Samsung Galaxy M12 : le design du smartphone révélé dans un premier rendu - actusmartphone.fr

وستكون كاميرات هاتف Galaxy M12 عبارة عن كاميرا رباعية خلفية ، مع فلاش LED  قوى، حيث يشبه تصميم الكاميرات نفس تصميم هاتف  Pixel 3 الذى صدر منذ سنوات، كما أنه من المحتمل أن يصدر بجسم بلاستيكى.  

Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy M12

ومع البطارية العملاقة التى سيصدر بها هاتف Galaxy M12 التى كمن الممكن أن تستمر حتى يومين، وسيكون هناك منفذ للشحن من نوع USB Type-C ، مع مقبس للسماعات بفتحة 3.5 مللم، كما أنه من المحتمل أن يعمل الهاتف بمعالج من نوع نوع Snapdragon 450. 

Samsung Magazine – Magazín o společnosti Samsung a jejích produktech

وذكرت تقارير عن أن شركة سامسونج ستتخلى عن إطلاق سلسلة هاتفها Galaxy Note المميزة للعام القادم، والتى تطلقها فى الربع الثالث من كل عام، بعد إطلاق سلسلة Galaxy S فى شهر فبراير، حيث من المفترض أن تكون سلسلة هواتف  Galaxy Note 20 ، والتى تم إصدارها فى شهر أغسطس الماضى، هى الأخيرة من نوعها. 
Galaxy F12 vaza com bateria de 7.000 mAh e câmera quádrupla
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