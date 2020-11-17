شاهد .. أول صور لهاتف سامسونج Galaxy M12 ببطارية 7000 مللى أمبير

كشفت تسريبات أول صور لهاتف هاتف Galaxy M12 الذى تعتزم شركة سامسونج إطلاقه من الفئة المتوسطة، حيث سيكون أفضل هاتف متوسط تطلقه الشركة على الإطلاق، وسيصدر بسعر رخيص إلى جانب بطارية عملاقة سعة 7000 ملى أمبير، مع عدد من الإمكانات المتميزة فى الشاشة والكاميرا .





وحسب موقع XDA Developers فإن هاتف Galaxy M12 تم اعتماده تحت كود SM-M127F ، ويتميز بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة من نوع Infinity-V ، مع نوتش على شكل قطرة الماء للكاميرا السيلفى، مع مستشعر للبصمة على جانب الشاشة.













وستكون كاميرات هاتف Galaxy M12 عبارة عن كاميرا رباعية خلفية ، مع فلاش LED قوى، حيث يشبه تصميم الكاميرات نفس تصميم هاتف Pixel 3 الذى صدر منذ سنوات، كما أنه من المحتمل أن يصدر بجسم بلاستيكى.









ومع البطارية العملاقة التى سيصدر بها هاتف Galaxy M12 التى كمن الممكن أن تستمر حتى يومين، وسيكون هناك منفذ للشحن من نوع USB Type-C ، مع مقبس للسماعات بفتحة 3.5 مللم، كما أنه من المحتمل أن يعمل الهاتف بمعالج من نوع نوع Snapdragon 450.







