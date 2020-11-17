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تكنولوجيا

ببطارية 472 مللي أمبير .. سامسونج تكشف عن إصدار سماعاتها القادمة Galaxy Buds Beyond

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
.. سامسونج تكشف عن
.. سامسونج تكشف عن إصدار سماعاتها القادمة Galaxy Buds Beyond
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قسم التكنولوجيا
كشفت تقارير أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق سماعات لاسلكية جديدة تحت اسم Galaxy Buds Beyond من المقرر أن تطلقها في شهر يناير فى مؤتمرها القادم الذى ستعلن فيه عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S21 . 

وبحسب موقع GSMArena فإن سماعات Galaxy Buds Beyond قد حصلت على ترخيص من وكالة C3 لتسجيل الهواتف والإصدارات  التكنولوجية، حيث حصلت على كود  EB-BR190ABY ، كما من المتوقع أن تأتى السماعات بعدد من المزايا والتصميم الذى ينافس سابقتها Galaxy Buds Live. 


وستأتى سماعات Galaxy Buds Beyond ببطارية كبيرة تبلغ 472 مللى أمبير فى الساعة ، وهى أكبر من  سعة بطارية سماعات Galaxy Buds Live التى جاءت بسعة 120 مللى أمبير، فيما جاءت حافظة السماعات نفسها بنفس سعة بطاريات السماعات الجديدة. 

وعلى الرغم من أن سماعات سامسونج السابقة  Galaxy Buds Live قد جاءت بشكل وتصميم مميز للغاية حيث احتوت على تصميم مشابه لحبات  الفاصوليا، إلا أنه من المقرر أن تصدر السماعات الجديدة بتصميم أفضل كما أنه سيبلغ سيكون سعرها أعلى بكثير من السماعات السابقة.  

وكانت سامسونج  قد أصدرت سماعات Galaxy Buds Live، بدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC ، إلى جانب تصميم فريد يشبهة حبة الفول، إضافة إلى لونين مميزين هم الأسود والبرونزي للتماشي مع سلسلة هواتف Galaxy Note20.

وأتت سماعات Buds Live، مع وضع الألعاب Game Mode والذي يخفض الكمون الصوتي، مع خاصية إيقاظ المساعد الرقمي Bixby، وتقول سامسونج إن السماعات الجديدة توفر من 5.5 إلى 8 ساعات من الاستخدام حسب ما إذا كنت تستخدم الإيقاظ الصوتي وتقنية إلغاء الضوضاء.

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