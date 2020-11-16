أكبر تخفيض على ساعة Apple Watch وسماعات AirPods Pro من آبل

قامت شركة آبل بتخفيض عدد من منتجاتها ضمن عروض التخفيضات قبل الجمعة السوداء حيث خفضت سعر ساعتها الذكية Apple Watch الجيل السادس والذى تم إطلاقها منذ أسابيع حيث أصبح سعرها 380 دولار أمريكي بأى ما يعادل 5934 جنيه مصرى، وذلك بعدما كانت 430 دولار أى ما يعادل 6715 جنيه مصرى.





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وبحسب موقع CNET فإنه تم تخفيض سماعات AirPods Pro إلى 160 دولار أمريكي بأى ما يعادل 2498 جنيه مصرى، وذلك بعد أن كان سعرها 200 دولار أى ما يعادل 3123 جنيه مصرى.

ويمكن الدخول على هذا الرابط للإطلاع على عرض سماعات AirPods Pro





وتعتمد سماعات AirPods Pro على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة فى الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة إلى توفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.





وتدعم سماعات AirPods Pro الشحن اللا سلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللا سلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ Lightning .





كما تم تخفيض هاتف iPhone SE من الفئة المتوسطة إلى النصف حيث تعتبر المرة الأولى التى تقوم فيها الشركة بتخفيض ثمن الهاتف إلى هذا الحد، حيث قامت بتخفيض الهاتف الذى يبلغ سعره 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة أى ما يعادل حوالى 6240 جنيه مصرى بنسبة 50 % .

وأصبح ثمن هاتف iPhone SE حوالى 199 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3112 جنيه مصرى، حيث يمكن لراغبى الشراء طلب الهاتف من على الموقع الرسمى لشركة آبل، وكذلك من على موقع أمازون.





ويمكن طلب الهاتف من خلال الدخول على هذا الرابط







