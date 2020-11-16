Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أكبر تخفيض على ساعة Apple Watch وسماعات AirPods Pro من آبل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
أكبر تخفيض على ساعة
أكبر تخفيض على ساعة Apple Watch وسماعات AirPods Pro من آبل
Advertisements
قسم التكنولوجيا
قامت شركة آبل بتخفيض عدد من منتجاتها ضمن عروض التخفيضات قبل الجمعة السوداء حيث خفضت سعر ساعتها الذكية Apple Watch الجيل السادس والذى تم إطلاقها منذ أسابيع حيث أصبح سعرها 380 دولار أمريكي بأى ما يعادل 5934 جنيه مصرى، وذلك بعدما كانت 430 دولار أى ما يعادل 6715 جنيه مصرى. 

ويمكن الدخول على هذا الرابط للإطلاع على عرض Apple Watch الجيل السادس


وبحسب موقع CNET فإنه تم تخفيض سماعات AirPods Pro إلى 160 دولار أمريكي بأى ما يعادل 2498 جنيه مصرى، وذلك بعد أن كان سعرها 200 دولار أى ما يعادل 3123 جنيه مصرى.
  
ويمكن الدخول على هذا الرابط للإطلاع على عرض سماعات AirPods Pro

وتعتمد سماعات AirPods Pro على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة فى الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة إلى توفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.

وتدعم سماعات AirPods Pro الشحن اللا سلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللا سلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ  Lightning .

كما تم تخفيض هاتف iPhone SE من الفئة المتوسطة إلى النصف حيث تعتبر المرة الأولى التى تقوم فيها الشركة بتخفيض ثمن الهاتف إلى هذا الحد، حيث قامت بتخفيض الهاتف الذى يبلغ سعره 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة أى ما يعادل حوالى 6240 جنيه مصرى بنسبة 50 % .  
وأصبح ثمن هاتف iPhone SE  حوالى 199  دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3112 جنيه مصرى، حيث يمكن لراغبى الشراء طلب الهاتف من على الموقع الرسمى لشركة آبل، وكذلك من على موقع أمازون. 

ويمكن طلب الهاتف من خلال الدخول على هذا الرابط 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل إطلاقها بساعات.. كل ما تريد معرفته عن هواتف آيفون 12

قبل إطلاق هواتف iPhone 12.. أكبر تخفيض على سعر سماعات AirPods Pro

سينطلق بعد ساعات.. كيفية مشاهدة البث المباشر لحدث إطلاق آيفون 12

تخفيض 5000 جنيه على سعر هاتف Samsung Galaxy S20.. تفاصيل

تخفيضات هائلة على هواتف آيفون بعد إطلاق iPhone 12.. تفاصيل

قبل الجمعة البيضاء.. آبل تخفض سعر سماعات AirPods Pro لأدنى سعر

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-11-2020

في ذكرى ميلاده.. معلومات عن حسين الشربيني

مفيش قلق.. رشا مجدى: شائعات ظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ فيها جدا

بعد تأجيل حفل زفافها 4 مرات بسبب كورونا.. مفاجأة من مليونير تحقق حلم عروس

شدة الأمطار ستعود من جديد.. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام القادمة.. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

Advertisements

كلام نهائي .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة والامتحانات مع موجة كورونا الثانية

الذهب ينهار.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

بعد تساقط الثلج على المنصورة.. خريطة سقوط الأمطار حتى السبت المقبل

وفاة كارلوس أماديو مدرب الهلال السعودي بسكتة قلبية

الدولار بـ 15.68 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-11-2020.. فيديو

لو طلبت حساباتي أرسلتها لك.. أحلام توجه رسالة لـ تركي ال الشيخ بعد توزيع ثروته على أقاربه

في عيد ميلادها.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني الأفضل داخل مصر.. حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بخصوص الامتحانات

أذكار بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج وسداد الديون.. 27 دعاء ينهي كل همومك

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور

جاهز في أي وقت يأمر عليا الروح.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تبرعه بثروته الضخمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة الخواجة صاحب أقدم تاكسي مرسيدس" خنزيرة" في مصر.. صور

بالريال.. سعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

عمره 10 أشهر.. لقطات مؤلمة لطفل رضيع يصارع الغرق في غياب والديه.. شاهد