تسريبات تكشف مواصفات ساعة شاومي الذكية القادمة Mi Watch Lite

كشفت عدة تسريبات عن مواصفات ساعة شاومى الذكية القادمة Xiaomi Mi Watch Lite ، والتى سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة، حيث ستكون بسعر أرخص من سابقتها ساعة Mi Watch، كما تتميز بعدد من الخصائص الرياضية والطبية التى تجعلها تنافس الساعات الأخرى.

وبحسب موقع GSMArena فإن ساعة شاومى الذكية Mi Watch Lite تتميز بتصميم مربع الشكل، وز واحد على الجانب الأيمن إلى جانب حزام من السيليكون، وتأتى الشاشة بقياس 1.41 بوصة، مع بطارية سعة 230 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 5 واط.





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وتحتوى ساعة Mi Watch Lite على نظام لتتبع ضربات القلب، مع عدد من الأوضاع الرياضية، بالإضافة إلى أنها مقاومة للمياه، وتحتوى على نظام تحديد المواقع العالم GPS ، وبلوتوث 5.1 ، وتعمل الساعة بنظام أندرويد Android 4.4 .





وكانت شركة هواوى الصينية التى تميزت بإصدار عدد من الساعات الذكية فى الفترة الأخيرة قد أطلقت ساعتها HUAWEI Watch GT 2e منذ عدة أشهر، حيث تتميز باحتوائها على دعم التتبع الذكي ل 100 نوع رياضة مختلف، تشمل التمارين المنزلية، مثل المشي والجري والتدريب الحر.



