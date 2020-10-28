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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات ساعة شاومي الذكية القادمة Mi Watch Lite

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات ساعة شاومى الذكية القادمة Mi Watch Lite
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ندى على
كشفت عدة تسريبات عن مواصفات ساعة شاومى الذكية القادمة Xiaomi Mi Watch Lite ، والتى سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة، حيث ستكون بسعر أرخص من سابقتها ساعة Mi Watch، كما تتميز بعدد من الخصائص الرياضية والطبية التى تجعلها تنافس الساعات الأخرى.
 
وبحسب موقع GSMArena فإن ساعة شاومى الذكية Mi Watch Lite تتميز بتصميم مربع الشكل، وز واحد على الجانب الأيمن إلى جانب حزام من  السيليكون، وتأتى الشاشة بقياس 1.41 بوصة، مع بطارية سعة 230 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 5 واط. 

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وتحتوى ساعة Mi Watch Lite على نظام لتتبع ضربات القلب، مع عدد من الأوضاع الرياضية،  بالإضافة إلى أنها مقاومة للمياه، وتحتوى على  نظام تحديد المواقع العالم GPS ، وبلوتوث 5.1 ، وتعمل الساعة بنظام أندرويد Android 4.4 . 

وكانت شركة هواوى الصينية التى تميزت بإصدار عدد من الساعات الذكية فى الفترة الأخيرة قد أطلقت ساعتها HUAWEI Watch GT 2e منذ عدة أشهر، حيث تتميز باحتوائها على دعم التتبع الذكي ل 100 نوع رياضة مختلف، تشمل التمارين المنزلية، مثل المشي والجري والتدريب الحر. 

ومن أكثر ما تتميز به ساعة Huawei Watch GT2e ، هو عمر البطارية والتى تكفي لمدة أسبوعين بفضل معالج Kirin A1، ولكن عند استخدام نظام تتبع نظام تحديد المواقع GPS، فإن المدة تنخفض إلى 30 ساعة، وتحتوي الساعة ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.

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