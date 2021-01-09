يحدث اليوم.. الصحة تطلق قافلتي «حياة كريمة» في محافظتين.. ودول أوروبية تفرض قيودا وحظرا بسبب كورونا

يشهد اليوم السبت، الموافق، 9 يناير 2021، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:



القاهرة .. تطلق وزارة الصحة والسكان قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتي أسيوط والفيوم.









القاهرة .. تسير شركة مصر للطيران 70 رحلة لنقل 9 آلاف و56 راكبا.









غزة .. بدء توزيع الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" لقاح شركة "فايزر" الأمريكية، بعد مرور ثلاثة أسابيع من تناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الصحة في حكومته.









فيينا .. تشدد النمسا القيود على الحدود مع سلوفاكيا والتشيك؛ بسبب التزايد السريع في إصابات كورونا.









كيبيك .. تفرض حكومة مقاطعة كيبيك الكندية حظر تجول وتمديد إغلاق المدارس الثانوية والشركات في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-19.