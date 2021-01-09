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سيارات

لأول مرة.. مقصورة لاندروفر رينج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها

السبت 09/يناير/2021 - 06:09 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أشهر قليلة تفصلنا عن الكشف الرسمى لسيارة لاندروفر رينج روفر 2022 ، ولكن محبي هذه العلامة التجارية لا ينتظرون ذلك ، وإنما تظهر عدد من الصور التجسسية يومياً لها .

 تظهر السيارة لاندروفر رينج روفر 2022 من جديد فى عدد من الصور التجسسية تكشف عن المقصورة الداخلية لأول مرة ، وكشفت بذلك عن العديد من محتوياته .

واوضحت الصور التجسسية ان المقصورة الداخلية للسيارة تحتوى على عجلة قيادة ملفوفة بالجلد، وتوجد أمام أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة، بالاضافة الى شاشة نظام ترفيهي أكبر، و نظام Pivi Pro مقاس 11.4 بوصة المستخدم في ديسكفري المحدثة.

اما التصميم الخارجى للسيارة لاندروفر رينج روفر 2022 لا يتغير كثيرا بالرغم من التمويهات المتواجدة عليه ، إلا أن الصور كشفت تعديلات فى الشبك الأمامى وخط أكثر جراة ومصابيح جديدة .

وتستمد السيارة قوتها من محركات تقليدية وهجينة وكهربائية، في حين لا تزال خيارات المحرك غير مؤكدة، ولكن يُمكن أن تشتمل على محرك بست أسطوانات سعة 3 لتر هجين معتدل، بالإضافة إلى نسخة هجينة بالقابس مع محرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر، وتُشير الشائعات إلى أنه سيتم استبدال محرك V8 سوبرتشارجد سعة 5 لتر بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو.
لأول مرة.. مقصورة لاندروفر رينج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها
لأول مرة.. مقصورة لاندروفر رينج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها
لأول مرة.. مقصورة لاندروفر رينج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها
لأول مرة.. مقصورة لاندروفر رينج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها
لأول مرة.. مقصورة لاندروفر رينج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها
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