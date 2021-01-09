لأول مرة.. مقصورة لاندروفر رينج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها

أشهر قليلة تفصلنا عن الكشف الرسمى لسيارة لاندروفر رينج روفر 2022 ، ولكن محبي هذه العلامة التجارية لا ينتظرون ذلك ، وإنما تظهر عدد من الصور التجسسية يومياً لها . محبيوإنما





لاندروفر رينج روفر 2022 من جديد فى عدد من الصور التجسسية تكشف عن المقصورة الداخلية لأول مرة ، وكشفت بذلك عن العديد من محتوياته . تظهر السيارةرينج روفر 2022 من جديد فى عدد من الصور التجسسية تكشف عن المقصورة الداخلية لأول مرة ، وكشفت بذلك عن العديد من محتوياته .





واوضحت الصور التجسسية ان المقصورة الداخلية للسيارة تحتوى على عجلة قيادة ملفوفة بالجلد، وتوجد أمام أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة، بالاضافة الى شاشة نظام ترفيهي أكبر، و نظام Pivi Pro مقاس 11.4 بوصة المستخدم في ديسكفري المحدثة.





اما التصميم الخارجى للسيارة لاندروفر رينج روفر 2022 لا يتغير كثيرا بالرغم من التمويهات المتواجدة عليه ، إلا أن الصور كشفت تعديلات فى الشبك الأمامى وخط أكثر جراة ومصابيح جديدة .





وتستمد السيارة قوتها من محركات تقليدية وهجينة وكهربائية، في حين لا تزال خيارات المحرك غير مؤكدة، ولكن يُمكن أن تشتمل على محرك بست أسطوانات سعة 3 لتر هجين معتدل، بالإضافة إلى نسخة هجينة بالقابس مع محرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر، وتُشير الشائعات إلى أنه سيتم استبدال محرك V8 سوبرتشارجد سعة 5 لتر بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو.