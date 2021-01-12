دراسة: النوم المتقطع يعرضك للإجهاد المزمن

نشرت دراسة حديثة بجامعة نيويورك، أن طبيعة النوم غير الطبيعية مؤشرًا على ضعف الإجهاد، وهذه النتائج لديها القدرة على تقديم المعلومات لتطوير اختبارات النوم التي يمكن أن تساعد في تحديد من قد يكون عرضة، أو مرن للإجهاد في المستقبل.





في هذه الدراسة ، تعرض إشارات النوم غير الطبيعية للإجهاد المزمن للهزيمة الاجتماعية ، والتي تظهر في مجلة Frontiers in Neuroscience ، لاكتشاف كيفية الاضطرابات في الحالات غير السريعة، كما يؤدي نوم حركة العين (NREM) إلى زيادة التعرض للإجهاد في المستقبل.





قام الباحثون بتقييم خصائص النوم لكل من الفئران المعرضة للإجهاد والمقاومة للإجهاد قبل وبعد المعاناة من ضغوط الهزيمة الاجتماعية المزمنة (CSD)، وتم تصنيف السلوك الاجتماعي للفئران بعد الإجهاد في طريقتين رئيسيتين: تلك المعرضة للتوتر والتي أظهرت تجنبًا اجتماعيًا وتلك التي كانت مقاومة للتوتر.





وأظهرت الفئران المعرضة للإجهاد ، قبل CSD ، تفتيتًا متزايدًا لنوم حركة العين غير السريعة (NREM) بسبب زيادة التبديل بين NREM والاستيقاظ ومتوسط ​​مدة أقصر لنوبات NREM ، مقارنة بالفئران المقاومة للتوتر، أظهر تحليلهم أن ميزات النوم قبل CSD من كلا النمطين الظاهريين للفئران سمحت بالتنبؤ بقابلية التعرض للتوتر بدقة تزيد عن 80 في المائة بعد CSD.





تظهر النتائج أن الفئران التي أصبحت عرضة للإجهاد CSD تظهر خصائص النوم / الاستيقاظ غير الطبيعية الموجودة مسبقًا قبل التعرض للإجهاد، بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي التعرض اللاحق للتوتر إلى إعاقة النوم والاستجابة التماثلية.







