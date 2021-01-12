منتخب كوريا يصل إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب كوريا للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تنطلق الأربعاء وتستمر حتى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.





وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول المنتخب الكوري وعددهم 28 شخصًا فور وصوله قادما من أبوظبي علي متن رحلة طيران الاتحاد، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم.





وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الأوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتأكد من خلوهم من أي عدوى.





وتتولى سلطات أمن المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المعسكرات الخاصة بفرق اللاعبين ، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.



