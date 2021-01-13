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مرأة

بالأحمر الناري.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة  من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة جذابة مرتدية جاكيت باللون الأحمر الناري .

وحرصت الفنانة بسمة بوسيل على التواجد وحضور الحفل الذي يعد الأول للفنان تامر حسني بعد عودتهما بعد إعلان الانفصال خلال الأيام القليلة الماضية.

وقدم تامر حسني، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به على مدار الحفل، كان من بينها أغنية "مبطلناش إحساس"، و"كرهتيني في الحب"، ونفس النهاية"، وغيرها.

يذكر أن حققت أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز المليونى مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.
بالأحمر الناري.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
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