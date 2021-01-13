بعد وفاة 3 نواب.. تعرف على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات

شهدت

للبرلمان أمس برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب تأبين كل من النواب

، عضو مجلس النواب المتوفي بالقائمة الوطنية من أجل مصر، والنائب جمال حجاج، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، والنائب

، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، ووقف الأعضاء دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة، فيما تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب بالترحم على النواب المتوفين.