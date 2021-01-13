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برلمان

بعد وفاة 3 نواب.. تعرف على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:00 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
شهدت الجلسة العامة للبرلمان أمس برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب تأبين كل من النواب فوزي فتي ، عضو مجلس النواب المتوفي بالقائمة الوطنية من أجل مصر،  والنائب جمال حجاج، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، والنائب حسن عيد ، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، ووقف الأعضاء دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة، فيما تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب بالترحم على النواب المتوفين.

وحدد قانون انتخابات مجلس النواب الإجراءات اللازمة فى حالة وفاة عضو مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القائمة. 

خلو مقعد القائمة

وفى حالة وفاة أحد النواب المرشحين على القائمة وهذه الحالة تنطبق على النائب الراحل فوزى فتى فمن المقرر أن يتم الدفع بالمرشح البديل له فى القائمة وهو ابنته آية فوزى إسماعيل يوسف فتى ، وذلك طبقا لنص المادة 25 من قانون مجلس النواب والذى ينص على أنه إذا كان خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

خلو مقعد الفردى

أما فى حالة وفاة أحد النواب المرشحين على النظام الفردى وهذه الحالة تنطبق على كل من النائب خالد حجاج والنائب حسن عيد فمن المقرر ان يتم إجراء انتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة وفقا لنص المادة 25 من قانون مجلس النواب والتى تنص على أنه : "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي".
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