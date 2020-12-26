مات قبل أن يدخل البرلمان.. السوايسة يودعون اللواء حسن عيد

شيع المواطنون بالسويس، جثمان اللواء حسن عيد، نائب مجلس النواب من المسجد الكبير بالسلام بمحافظة السويس، وذلك بعد ساعات قليلة من وفاة زوجته وأخيه متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا.





ويحظى الراحل بحب واحترام أهل بلده السويس نظرا لطبيعته الإنسانية فى التعامل مع الجميع سواء خلال فترة عمله بوزارة الداخلية أو بعد بلوغه سن المعاش.





وحصل الراحل حسن عيد، على المركز الأول بانتخابات مجلس النواب الأخيرة بالسويس.

كان اللواء حسن عيد، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، تُوفي أمس، الجمعة؛ إثر إصابته بفيروس كورونا، قبل أكثر من أسبوع، ليلحق بزوجته التي توفيت بنفس السبب.





وكان اللواء حسن عيد، ترشح على المقعد الفردي عن حزب "مستقبل وطن"، وحصل في الجولة الأول على أعلى الأصوات، ونجح في جولة الإعادة التي أجريت على مقعدين، على حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين وفاز بعضوية المجلس.





وعمل اللواء عيد، عدة سنوات في مديرية أمن السويس وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب مدير الأمن، وقضى عدة سنوات في ذلك الموقع الوظيفي إلى أن جرى تصعيده قبل خمس سنوات ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية.



