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رياضة

45 دقيقة.. مصر تتقدم على تشيلي 27-18 في افتتاحية كأس العالم لليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:12 م
منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 45 دقيقة من مباراة منتخب مصر ونظيره التشيلي بتقدم الفراعنة 27-18، في افتتاحية بطولة كأس العالم لليد التي تحتضنها جمهورية مصر العربية. 

تمكن منتخب مصر من التقدم على نظيره تشيلي بنتيجة 18-11 في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وسجل يحيى الدرع لاعب منتخب مصر من تسجيل أول هدف في بطولة كاس العالم لكرة اليد في الدقيقة الثانية من المباراة الافتتاحية.

وانطلقت فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.

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