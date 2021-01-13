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البسوا تقيل.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة غدا وسقوط أمطار

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:48 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن جميع دول العالم تعانى من تغيرات فى الأحوال الجوية، موضحًا أن ما يحدث فى مصر طبيعي لآن مصر فى فصل الشتاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن الرياح فى الفترة المقبلة ستكون متغيرة الاتجاهات و ستكون قادمة من البحر المتوسط، وهناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار.

ولفت إلى أن هناك أمطارا فى البحيرة والإسكندرية، والفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة، و نشاط الرياح سيتمر لعدة أيام.

وأشار إلى أن الجميع فى الأيام المقبلة عليهم ارتداء الملابس الثقيلة، وأن فرص تجمع الشبورة ستكون خفيفة 

وأوضح أن درجات الحرارة ستنخفظ غدًا لـ 18 درجة.

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الخميس، موجة غير مستقرة جديدة تضرب البلاد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وموجة أمطار مصحوبة برياح مثيرة للرمال تكون محملة بالأتربة على مختلف مناطق الجمهورية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، والمتوقع استمرار هذه الموجة حتى الثلاثاء المقبل، كالتالي:

يوم الخميس 14 يناير

متوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم - مطروح - الاسكندرية) على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية) ووسط سيناء وخليج العقبة.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد، بالإضافة إلى السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.


يوم الجمعة 15 يناير 

أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ومناطق من الوجه البحري، ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون الملاحة البحرية مضطربة على البحر المتوسط.

يومي السبت والأحد

يكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

 الاثنين والثلاثاء

تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للأتربة،  وتعاود نشاط الشبورة في الظهور على الطرق مجددًا يوم الثلاثاء، تكون كثيفة صباحا على الطرق بمناطق القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

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