علاج الالتهابات لدى النساء بوصفات طبيعية

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الالتهابات فى المناطق الحساسة المهبل، والبعض يشعر بالحرج للكشف سواء عند طبيب رجل أم طبيبة سيدة لذلك نكشف عن علاج طبيعي بالمنزل يمكن لمن يعاني من الالتهاب تجربته.



وفقا لما نشره موقع "step to health" ويتضمن وصفة الزعتر فى علاج التهابات المهبل.







الزعتر من النباتات الطبية التى لها خصائص مضادة للبكتريا والفطريات، ويساعد فى موازنة البكتريا المفيدة فى منطقة المهبل وتقليل العدوى.





المقادير:

3 أكواب ماء

3 ملاعق صغيرة زعتر





طريقة الاستخدام:

ضعى الماء على النار، وعندما يغلى ضيفى إليه الزعتر ثم غطى الإناء واتركيه على النار دقيقتين، ثم اتركيه حتى يبرد ويصبح دافئًا ويمكنكِ غسل المنطقة الحساسة به يوميًا.





وصفة الخبيزة

أوراق الخبيزة تساعد على تقليل حساسية وتهيج الجلد حول المهبل وتقلل الروائح الكريهة والإفرازات.



المقادير:

5 ملاعق كبيرة من أوراق الخبيز

3 أكواب ماء





طريقة الاستخدام:

ضيفى أوراق الخبيزة إلى الماء واتركيها حتى الغليان، ثم أطفئى النار واغسلى بالماء منطقة المهبل للتخلص من الالتهابات.