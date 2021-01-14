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تكنولوجيا

قبل إطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن مواصفات وتصميم Galaxy F62 من سامسونج

الخميس 14/يناير/2021 - 07:00 م
سامسونج
سامسونج
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شيماء عبد المنعم
ظهرت العديد من التسريبات خلال الأسبوعين الماضيين، حول استعداد شركة سامسونج لإطلاق هاتف ذكي جديد، ضمن سلسلة F التابعة لها، والذي سينطلق تحت عنوان Galaxy F62، وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina".

وأفاد موقع 91mobiles بأن شركة "سامسونج" بدأت في إنتاج هاتفها الجديد Galaxy F62 والذي قد يتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2021.


وقد شارك الموقع بعض اللقطات الحية للغلاف الخلفي لهاتف Galaxy F62، ثم أعاد نشر لقطات جديدة للوحة الأمامية للجهاز والتي تكشف بعض المعلومات حول تصميمه.

وأظهرت الصور الجديدة، أن هاتف Galaxy F62، سيأتي مزودا بإعداد كاميرا خلفية مربعة الشكل، ويبدو أن هناك فاصلا في غلاف الكاميرا، ما يشير إلى أن الهاتف قد يأتي بنظام رباعي الكاميرا.

وتظهر الصور المسربة،، وجود منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 مللميتر إلى جانب منفذ شحن من نوع USB-C على الإطار السفلي لجهاز Galaxy F62، ويبدو أن الهاتف مزود بقارئ بصمات الأصابع على الشاشة، وبالتالي، هناك احتمال أن الهاتف قد يأتى بشاشة من نوع AMOLED، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بلون واحد فقط وهو الأزرق المخضر.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، أن هاتف Galaxy F62، الذي يحمل رقم الطراز SM-E625F، تم اعتماده مؤخرا من قبل مكتب المعايير الهندية BIS، وفي شهر ديسمبر المنصرم  ظهر الهاتف الذكي على منصة قياس الأداء Geekbench، والتي كشفت أن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 9825، وهو المعالج ذاته لسلسلة عام 2019، Galaxy Note 10 و Note 10+.

وذكرت التسريبان، أن هاتف جلاكسي F62 سيأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم One UI Core 2.1، وسيحتوي هاتف Galaxy F62، على شاشة من نوع Super AMOLED بقياس  6.4 بوصة وبدقة 1080 بكسل+.

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