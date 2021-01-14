أهم الأخبار | تشييع جثمان صفوت الشريف.. ضبط المتهمين الهاربين من سجن طنطا.. تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





ضبط المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي بعد 48 ساعة

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم في ضبط المتهمين الهاربين الثلاثة من سجن طنطا العمومي عقب مرور يومين من هروبهم في حملات أمنية مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن والمدرعات بمراكز طنطا وكفر الزيات وزفتي.. التفاصيل هنا





بالأسماء.. 10 نواب جمهوريين أمريكيين صوتوا لصالح عزل ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار بتوجيه تهمة التحريض على التمرد للرئيس الأمريكي وعزله من منصبه، على خلفية اقتحام أنصاره للكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير.. التفاصيل هنا





شاهد.. سرادق عزاء صفوت الشريف أمام مقابر العائلة بمصر الجديدة

جهّزت أسرة الراحل صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، سرادق عزاء عند مقابر العائلة بمصر الجديدة، استعدادًا لتلقي العزاء عقب تشييع الجثمان هناك، والمقرر بعد صلاة العصر اليوم الخميس.. التفاصيل هنا





شاهد جمال مبارك وإلهام شاهين يشاركان في جنازة صفوت الشريف.. فيديو وصور

حرص جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و الفنانة الهام شاهين على حضور جنازة الراحل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق.. التفاصيل هنا





الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا وأمطار متوسطة على عدة مناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الجمعة، ستكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والرياح معتدلة.. التفاصيل هنا





في الاتجار بالبشر.. تجديد حبس مودة الأدهم وحنين حسام 15 يوما