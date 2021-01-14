ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار | تشييع جثمان صفوت الشريف.. ضبط المتهمين الهاربين من سجن طنطا.. تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم

الخميس 14/يناير/2021 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

ضبط المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي بعد 48 ساعة
نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم في ضبط المتهمين الهاربين الثلاثة من سجن طنطا العمومي عقب  مرور يومين من هروبهم في حملات أمنية مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن والمدرعات بمراكز طنطا وكفر الزيات وزفتي.. التفاصيل هنا

بالأسماء.. 10 نواب جمهوريين أمريكيين صوتوا لصالح عزل ترامب
صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار بتوجيه تهمة التحريض على التمرد للرئيس الأمريكي وعزله من منصبه، على خلفية اقتحام أنصاره للكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير.. التفاصيل هنا

شاهد.. سرادق عزاء صفوت الشريف أمام مقابر العائلة بمصر الجديدة
جهّزت أسرة الراحل صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، سرادق عزاء عند مقابر العائلة بمصر الجديدة، استعدادًا لتلقي العزاء عقب تشييع الجثمان هناك، والمقرر بعد صلاة العصر اليوم الخميس.. التفاصيل هنا

شاهد جمال مبارك وإلهام شاهين يشاركان في جنازة صفوت الشريف.. فيديو وصور
حرص جمال مبارك  نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك  و الفنانة الهام شاهين على حضور جنازة  الراحل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق.. التفاصيل هنا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا وأمطار متوسطة على عدة مناطق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الجمعة، ستكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والرياح معتدلة.. التفاصيل هنا

في الاتجار بالبشر.. تجديد حبس مودة الأدهم وحنين حسام 15 يوما
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال العباسية، تجديد حبس فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين 15 يوما على ذمة تحقيقات قضية الاتجار في البشر.. التفاصيل 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تأجيل استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حكم حبسهما لـ 11 نوفمبر

الحكم في استئناف مودة الأدهم وحنين حسام و3 شباب على حبسهم سنتين.. 12 يناير

أول تعليق لمحامي حنين حسام بعد البراءة من التعدي على مبادئ المجتمع

محامى مودة الأدهم يكشف حقيقة الصفحات المنسوبة لها

تسلق السطح.. تفاصيل سقوط أحد متهمي واقعة الهروب من سجن طنطا

ضبط المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي بعد 48 ساعة

ترشيحاتنا

خلافات حادة.. الزمالك يعلن تعطل انتقال مصطفى محمد للدوري الفرنسي رسميا

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف على التفاصيل

سمير صبري يكشف قصة حبه لـ نيللي وحقيقة زواجه من سماح أنور في «واحد من الناس»

كيلو المسكوفى بـ48 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وش السعد.. عجل يصبح من المشاهير ويجتمع حوله أهل القرى

أسرة صفوت الشريف تكشف موعد صلاة الجنازة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب خلال أيام

شاهد... الفنانة دنيا عبد العزيز في ندوة "صدي البلد"

شاهد .. تصميم تخيلي جديد لـ كيا سبورتاج 2022