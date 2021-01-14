سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

لتلاشي كل مشاكل البشرة يمكنك استخدام زيت جوز الهند للتغلب على مشاكل الجلد أو الشعر الشائعة، فهو مليء ببعض الخصائص المدهشة التي يمكن أن تهدئ من مخاوفك على الفور، وهذا هو بالضبط السبب وراء استخدامه منذ أجيال كأحد أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا لأي مشكلة يمكنك التفكير فيها حيث بواسطته يمكنك التخلص من قهر التجاعيد وعلاج الندوب فهو هام جدا لتعزيز جمالك.





لذا نستعرض لكي وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky" أهم 9 استخدامات لـ زيت جوز الهند





اقرأ أيضًا|





1. محاربة شيخوخة الجلد





شيخوخة الجلد أمر لا مفر منه، لكن تلك العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد المعروفة أيضًا باسم الخطوط الدقيقة والتجاعيد يمكن أن تخيفنا. لذا يعتبر زيت جوز الهند مرطب طبيعي مليء بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما أنه يحسن حاجز البشرة ويوفر الحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية لتجديد بشرتك وتأخير عملية شيخوخة الجلد مما يجعلك بشرة شابة مذهلة، ستحتاجين فقط لمزيج من ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة كبيرة من العسل يوضع على وجهك لمدة ساعة يساعد على إعادة الحياة لبشرتك والتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.





2.للحصول على أظافر ناعمة وقوية





يمكن للبشرة المتشققة والأظافر الضعيفة أن تقلل من مظهرك الجمالي حيث أنها تصبح ضعيفة وهشة، كل ما تحتاجه هو زيادة الترطيب، دلكي أظافرك وجلدك بزيت جوز الهند لبضع دقائق مرتين أو أظافر ثلاث مرات في الأسبوع وستحصلين على أجمل وأقوى





3. كثافة الشعر

يعتبر زيت جوز الهند طريقة رائعة لتقوية شعرك ومحاربة مشاكل الشعر مثل تساقط الشعر وقشرة الرأس وتكسر الشعر وتساقطه. يساعد زيت جوز الهند على منع فقدان البروتين من شعرك، ويتغلغل بعمق في جذور شعرك لإضفاء القوة وإضفاء اللمعان على شعرك، مما يجعلك تشعر بشعر كثيف وناعم.





4- تصفيف الشعر المجعد

من السهل ترويض الشعر المجعد بزيت جوز الهند بفضل خصائصه المرطبة، إذا كنت تعالجين شعرك المتطاير ولا يمكنك إيجاد حل له، فإن زيت جوز الهند هو ما تحتاجينه، فقط ضعي القليل من زيت جوز الهند في يديك، وافركيها بين راحة يدك لتدفئته وضعيه على خصلاتك لتهدئة التجعد وإضفاء اللمعان على شعرك.





5. للحصول على بشرة ناعمة

الترطيب هو المفتاح للحصول على بشرة خالية من العيوب، ويحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية مثل حمض اللينوليك والأوليك واللوريك التي تتغلغل بعمق في بشرتك لترطيبها وتغذيتها، إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف، فإن تدليك زيت جوز الهند يعمل كالسحر لإنعاش بشرتك وتجديد شبابها. سواء كانت الركبتين جافة أو المرفقين أو الجلد الخشن، يمكن لزيت جوز الهند إصلاحه لك في لمح البصر،

فهو يجعل بشرتك ناعمة ومشرقة. بعد استخدام زيت جوز الهند لن ترغبي في التوقف عن لمس بشرتك الناعمة، فعند الانتهاء من الاستحمام وبينما لا تزال بشرتك مبللة ضعي زيت جوز الهند في جميع أنحاء جسمك للحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب.





6 كمعطر للنفس

لتجنب رائحة الفم الكريهة، فالخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لزيت جوز الهند تحافظ على البكتيريا في مكانها مما يترك لك نفسًا منعشًا وأسنانًا بيضاء خذ ملعقة من زيت جوز الهند في فمك وتغرغر بها، ثم اسحبها من أحد جانبي فمك إلى آخر، لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل بصقها. أصبحت هذه التقنية التي تسمى سحب الزيت مشهورة جدًا مؤخرًا.





7. الحصول على شفاه ناعمة جذابة

يعتبر زيت جوز الهند المرطب للغاية أفضل علاج طبيعي للشفاه الجافة والمتشققة حيث يرطب الشفاه مما يجعلها ناعمة ذات مظهر جذاب فقط خذي كمية صغيرة من زيت جوز الهند شبه الصلب ودلكيها في جميع أنحاء شفتيك للترطيب والحصول على أجمل شفاه، كرري العملية دوما عند الحاجة.





8.حلاقة سهلة

قد تكون عملية الحلاقة قاسية على بشرتك إذا تم ذلك بإهمال، فقد يؤدي إلى حروق وجروح بسبب الحلاقة، تساعدك مادة التشحيم على الحصول على حلاقة ناعمة، لتجنب كريمات الحلاقة باهظة الثمن يمكن لزيت جوز الهند القيام بالمهمة على أكمل وجه، فقط ضعي زيت جوز الهند قبل الحلاقة للحصول على انزلاق مثالي، كما يمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند بعد الحلاقة لتهدئة البشرة الملتهبة.









9.لتقليل الندبات





إذا كانت بشرتك عرضة للندوب، احتفظ بوعاء من زيت جوز الهند في متناول يدك، فزيت جوز الهند مرطب للغاية ومدهش للبشرة بخصائصه في التئام الجروح فمع الاستخدام المنتظم لزيت جوز الهند يمكنك ملاحظة انخفاض كبير في مظهر الندبات الجديدة، لذا أثناء شفاء الجرح، قومي بتدليك بعض زيت جوز الهند برفق لتسريع العملية ومنع أي ندبات أخري.





10.الرموش الطويلة



