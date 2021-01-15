بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح 4 مساجد جديدة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرفة، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأشار إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح اكثر من 145 مسجد تجاوزت تكلفتها 215 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13850 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور بالتزامن مع افتتاح 4 مساجد جديده بنطاق مراكز حوش عيسى وكفر الدوار وأبو حمص بتكلفه إجمالية بلغت 7 مليون و200 ألف جنيه وتلك المساجد هى :-

- مسجد الثورة بعزبه فرج شبل بمركز حوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 181م ( الصحن 134 متر والمصلى 47 م) ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و200 ألف جنيه.

- مسجد الصباغين بمدينة كفر الدوار على مساحة 546 م وهو مقام بالجهود الذاتية يتكون من دورين ارضى وثانى رئيسى ومصلى ، وبلغت التكلفة الإنشائية 2 مليون و800 ألف جنيه.

-مسجد الحمراء بمدينة كفر الدوار على مساحة 598 م المقام بالجهود الذاتية ويتكون من دورين ارضى وثانى رئيسى ومصلى ، وبلغت التكلفة الإنشائية 2 مليون و200 ألف جنيه

- مسجد خليف كفر عزاز بمركز ابو حمص على مساحه 111 متر بتكلفه اجماليه مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

وقام رؤساء المدن بافتتاح تلك المساجد بحضور مدير ادارات الأوقاف وجمع كبير المواطنين، وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان ( فريضه الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن الاجتماعي) اهميه الزكاه فهى طهارة للنفس، ونماء للمال، وتحصين له كما انها تسهم في تحقيق التوازن المجتمعي، وسد حوائج المحتاجين وتفريج كربهم لذا فقد أمر الإسلام بالزكاة وجعلها ركنا من أركانه والزكاة، والتأكيد انه يجوز تعجيل الزكاة، وتقدیم موعد إخراجها لصالح الفقراء، لا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات فإذا كانت الز كاة تصرف للفقراء والمساكين لسد حاجتهم، فقد تكون الحاجة إلى العلاج أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، ولا شك أن علاج مرضی ( کورونا) وتوفیر الدواء والأجهزة الطبية لهم، ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضتها هذه الجائحة من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام، وإن ذلك ليعد من باب تفریج الكرب التي حثنا ديننا الحنيف على تفریجها.

وأكد محافظ البحيرة، على انه تم تعقيم وتطهير جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها مع تحديد اماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.

اقرأ أيضا :- وفاة أول امرأة حامل بفيرس كورونا في البحيرة



