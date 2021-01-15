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محافظات

تحصيل مليار و239 مليون جنيه من مخالفات البناء بالقليوبية

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:57 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.


وقال المحافظ إنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 11 طلب تصالح على مخالفات البناء ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين 220837 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و239 مليون 647 ألف جنيه.

وكان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة وقليوب للمرور على عدد من المشروعات ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والالتقاء بالمواطنين وحل مشاكلهم ميدانيًا بحضور المسئولين. 

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي حيث اكد المحافظ أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل  حوالى 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة في بعض أجزائه من  45ـ 50م2.

وأشار المحافظ الى أن أعمال التطوير بدأت من أم  بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية وتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة ، موضحًا أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.

وتابع محافظ القليوبية أعمال وضع طبقة الأساس بالشارع، مؤكدا أن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره سيكون محورا مروريا مهما سيقضي تماما علي الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة خصوصا بعد الانتهاء أيضًا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة .

ووجّه "الهجان" للأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها.

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