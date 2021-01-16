محافظ القليوبية: لجان لتطوير القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجان وقوافل لتحديد ودراسة احتياجات القرى الاكثر احتياجا والجارى تطويرها ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة.









وقال المحافظ انه عقد اجتماعا لبحث التنسيقات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع تطوير 36 قرية و148 عزبة وتوابع مدينة شبين القناطر وذلك ضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.





واشار المحافظ الى انه تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية نائبي المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وجميع الأطراف المعنية لمتابعة وتنسيق أعمال تنفيذ المشروع من خلال تجميع البيانات وتحديد الأولويات ورفع التقارير اللازمة ودفع الأعمال للانتهاء بها خلال عام من بدء المشروع.





وتابع ان القوافل أجرت معاينة لقرى مركز شبين القناطر وتم مقابلة الأهالي للوقوف على متطلباتهم، ومعاينة كافة المنشآت الحكومية بدائرة الوحدة على الطبيعة بمختلف قطاعات الخدمات الصحة والتعليم، والزراعة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والأحوال المدنية، والبريد، والشئون الاجتماعية.





ووجه محافظ القليوبية بضرورة بالتنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير، والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية، والتركيز على الخدمات التي تستهدف اكبر عدد من المواطنين.





وكان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة وقليوب للمرور على عدد من المشروعات ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والالتقاء بالمواطنين وحل مشاكلهم ميدانيًا بحضور المسئولين.





بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي حيث اكد المحافظ أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة في بعض أجزائه من 45ـ 50م2.





وأشار المحافظ الى أن أعمال التطوير بدأت من أم بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية وتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة ، موضحًا أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.





وتابع محافظ القليوبية أعمال وضع طبقة الأساس بالشارع، مؤكدا أن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره سيكون محورا مروريا مهما سيقضي تماما علي الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة خصوصا بعد الانتهاء أيضًا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة .