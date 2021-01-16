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فن

هبة مجدي تحضر مفاجأة لجمهورها

السبت 16/يناير/2021 - 06:32 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة "بنحضر لمفاجآت.. دعواتكم".

وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.
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دارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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