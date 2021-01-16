هبة مجدي تحضر مفاجأة لجمهورها

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة "بنحضر لمفاجآت.. دعواتكم".





وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

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