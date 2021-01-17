بدون مسكنات.. وصفات طبيعية للتخلص من الصداع في لمح البصر

يمكن أن يكون الصداع مؤلمًا جدًا للبعض مما يجعل من الصعب عليك العمل بشكل طبيعى إليك علاجات طبيعية للصداع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

-القرنفل :

يمكن استخدام القرنفل كعلاج منزلي لعلاج الصداع النابض بسبب خصائصه المبردة وتخفيف الآلام. كما أن للقرنفل فوائد أخرى مثل المساعدة في الهضم وتقوية جهاز المناعة

الكيفية : أضف قطرتين من زيت القرنفل في ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملح البحر. قم بتدليك جبهتك وصدغيك برفق.

- أوراق الريحان :

عشب ذو رائحة قوية ، يستخدم أوراق الريحان لعلاج الصداع الطبيعي وله العديد من الفوائد المسكنة أيضًا. يعمل زيت أوراق الريحان كمرخي للعضلات ويساعد على التخلص من الصداع الناتج عن التوتر

أضف 4 أوراق ريحان في كوب من الماء المغلي واتركه ينضج. أضف قطرة من العسل إلى الشاي. اخلطيها جيدًا واشربها ساخنة

-زيت النعناع

في 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز. دلكي الصدغين أو مؤخرة العنق به. يمكنك أيضًا وضع أوراق النعناع المهروسة على جبهتك.

- زيت اللافندر :

رائحة زيت اللافندر تساعد في تقليل الصداع. كما أنه يحسن وظائف المخ ، ويحسن النوم ، ويشفي الجروح ، ويعيد لون البشرة ، ويحمي من أعراض مرض السكري ، ويخفف الألم

يمكنك إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار. يمكنك أيضًا مزج 3 ملاعق كبيرة من زيت النعناع أو زيت اللوز أو زيت الزيتون. دلكي رأسك به.

- زيت إكليل الجبل :

يساعد هذا الزيت العطري في علاج الصداع وعلاجه على الفور. بصرف النظر عن علاج الصداع ، فإنه يعزز نمو الشعر ، ويحسن الذاكرة ، ويزيل السموم من الكبد ، ويقلل من الكورتيزول ويعزز وظيفة المرارة

يمكنك وضع قطرة من زيت إكليل الجبل على كل من الجبهة. فرك بلطف على الجلد. احتفظ بها لعدة دقائق ويمكنك غسلها.

-الجنزبيل المبشور

أضف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور إلى 3 أكواب من الماء المغلي. يُضاف الليمون ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. اشربه دافئًا. تحذير : إذا كنت تعاني من حالة في المرارة أو تتناول مخففات الدم ، فتحدث إلى طبيبك أولًا قبل تناول شاي الزنجبيل