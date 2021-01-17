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مرأة

بدون مسكنات.. وصفات طبيعية للتخلص من الصداع في لمح البصر

الأحد 17/يناير/2021 - 10:05 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يمكن أن يكون الصداع مؤلمًا جدًا للبعض مما يجعل من الصعب عليك العمل بشكل طبيعى إليك علاجات طبيعية للصداع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

-القرنفل :

يمكن استخدام القرنفل كعلاج منزلي لعلاج الصداع النابض بسبب خصائصه المبردة وتخفيف الآلام. كما أن للقرنفل فوائد أخرى مثل المساعدة في الهضم وتقوية جهاز المناعة

  الكيفية : أضف قطرتين من زيت القرنفل في ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملح البحر. قم بتدليك جبهتك وصدغيك برفق.

 - أوراق الريحان :

 عشب ذو رائحة قوية ، يستخدم أوراق الريحان لعلاج الصداع الطبيعي وله العديد من الفوائد المسكنة أيضًا. يعمل زيت أوراق الريحان كمرخي للعضلات ويساعد على التخلص من الصداع الناتج عن التوتر

أضف 4 أوراق ريحان في كوب من الماء المغلي واتركه ينضج. أضف قطرة من العسل إلى الشاي. اخلطيها جيدًا واشربها ساخنة

-زيت النعناع

في 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز. دلكي الصدغين أو مؤخرة العنق به. يمكنك أيضًا وضع أوراق النعناع المهروسة على جبهتك.

- زيت اللافندر :

رائحة زيت اللافندر تساعد في تقليل الصداع. كما أنه يحسن وظائف المخ ، ويحسن النوم ، ويشفي الجروح ، ويعيد لون البشرة ، ويحمي من أعراض مرض السكري ، ويخفف الألم

يمكنك إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار. يمكنك أيضًا مزج 3 ملاعق كبيرة من زيت النعناع أو زيت اللوز أو زيت الزيتون. دلكي رأسك به.

- زيت إكليل الجبل : 

يساعد هذا الزيت العطري في علاج الصداع وعلاجه على الفور. بصرف النظر عن علاج الصداع ، فإنه يعزز نمو الشعر ، ويحسن الذاكرة ، ويزيل السموم من الكبد ، ويقلل من الكورتيزول ويعزز وظيفة المرارة

يمكنك  وضع قطرة من زيت إكليل الجبل على كل من الجبهة. فرك بلطف على الجلد. احتفظ بها لعدة دقائق ويمكنك غسلها.

-الجنزبيل المبشور

أضف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور إلى 3 أكواب من الماء المغلي. يُضاف الليمون ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. اشربه دافئًا. تحذير : إذا كنت تعاني من حالة في المرارة أو تتناول مخففات الدم ، فتحدث إلى طبيبك أولًا قبل تناول شاي الزنجبيل

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