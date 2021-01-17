عبر سفراء ومتخصصين.. دورة للتأهيل لامتحانات السلك الدبلوماسي

أعلن مركز الدرسات السياسية والأمنية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة المستقبل، عن تنظيم دورة للتأهيل لامتحانات السلك الدبلوماسى يحاضر فيها نخبة متميزة من السفراء وأساتذة الجامعة المتخصصين.





وقالت الدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدورة تشتمل على شرح دقيق لموضوعات العلاقات الدولية والقضايا الدولية المعاصرة، الاقتصاد السياسى الدولى، المنظمات الدولية، القانون الدولي العام، القضايا العربية والإفريقية، والنظام السياسى والاقتصادى المصرى، واللغتين الإنجليزية والعربية.



