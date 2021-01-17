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تعليم

عبر سفراء ومتخصصين.. دورة للتأهيل لامتحانات السلك الدبلوماسي

الأحد 17/يناير/2021 - 09:58 ص
جامعة المستقبل
جامعة المستقبل
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قسم التعليم
أعلن مركز الدرسات السياسية والأمنية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة المستقبل، عن تنظيم دورة للتأهيل لامتحانات السلك الدبلوماسى يحاضر فيها نخبة متميزة من السفراء وأساتذة الجامعة المتخصصين. 

وقالت الدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدورة تشتمل على شرح دقيق لموضوعات العلاقات الدولية والقضايا الدولية المعاصرة، الاقتصاد السياسى الدولى، المنظمات الدولية، القانون الدولي العام، القضايا العربية والإفريقية، والنظام السياسى والاقتصادى المصرى، واللغتين الإنجليزية والعربية.  

وأوضحت أن الدورة ستعقد عبر الإنترنت لمدة 24 يوما تبدأ في 28 يناير وحتى 22 فبراير من العام الجاري، مشيرة إلى أنها ستقدم للدارسين مادة علمية إلكترونية حديثة عن هذه القضايا والموضوعات المختلفة، وأن التسجيل يكون عبر الإيميل الرسمي له وهو ‏[email protected]
عبر سفراء ومتخصصين.. دورة للتأهيل لامتحانات السلك الدبلوماسي
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