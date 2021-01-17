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تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف موعد إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأحد 17/يناير/2021 - 10:48 ص
كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن موعد إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد قرار التأجيل. 

قال الدكتور شريف كامل فى تصريح خاص لصدى البلد، إنه جار العمل على الجداول الدراسية ولكن ننتظر قرار المجلس الأعلى للجامعات من حيث موعد بداية الامتحانات ونهايتها، ذلك لإعداد الجداول بشكل نهائى وصحيح. 

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وكان قد أشار عميد الكلية، أنه تم رفع جميع المقررات الدراسية للفصل الأول وجار متابعة رفع مقررات الفصل الثاني من جانب أعضاء هيئة التدريس على منصة البلاكبورد استعداد للفصل الدراسي الثاني. 

كما أوضح "السعيد"، حقيقة تقليل المناهج الدراسية بعد قرار تحويل الدراسة أونلاين، وتأجيل الامتحانات إلى بعد إجازة الفصل الدراسى الأول. 

وقال عميد الكلية "لن يكون هناك تخفيف للمقررات إلا للطلاب ذوي الهمم فقط، لاننا قبل قرار إلغاء الامتحانات كانت الكلية بالفعل قد انتهت من المقررات الدراسية وفى تلك الفترة نعمل على التوسع فى الدراسة وليس التقليل".
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