اختيار لجنة مقابلة المرشيحن لعمادة كلية التربية النوعية بالمنوفية

حضر اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس كلية التربية النوعية، وذلك لاختيار أعضاء اللجنة المنوط بها إجراء مقابلات للمرشحين لمنصب عميد الكلية والتى يرأسها رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.





وذلك عن طريق الاقتراع حيث قام كل عضو من مجلس الكلية بترشيح 3 أسماء لتشكيل اللجنة، عضوان منهم أساسيان والثالث احتياطى، وأسفرت نتيجة القرعة عن اختيار الدكتور علي بدوى رصاص عميد الكلية الأسبق، الدكتور جمعة حسين وكيل الكلية الأسبق عضوان أساسيان، الدكتور مصطفى حشيش عضو احتياطى.

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