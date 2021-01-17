عميد آداب القاهرة : الطلاب يتواصلون مع أعضاء هيئة التدريس عبر الـ black board

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية اداب القاهرة ، عن طريقة تواصل الطلاب مع اعضاء هيئة التدريس بعد أن تم تحويل الدراسة اونلاين .





وقال الدكتور شريف كامل، خلال تصريح لصدى البلد، إن الطلاب يمكنهم التواصل مع الاساتذة الكترونيا عن طريق blackboard لـ جامعة القاهرة ، بالاضافة الي المحتوى العلمي المرفوع علي منصة التعليم يمكن الرجوع اليه مرة اخرى .





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و أشار " كامل "، في تصريحات سابقة، إلى أن التعليم عن بعد هذا العام سينجح بنسبة أكبر من العام الدراسى الماضى، وذلك لأن هذا العام لدينا منصة تعليم إلكتروني احترافية عالمية مثل البلاكبورد، ولكن العام الماضى كان الاعتماد بشكل اجتهادات فردية من قبل أعضاء هيئة تدريس على التواصل من خلال قنوات اتصال إلكتروني عامة كالزووم أو من خلال منصات تعليم إلكتروني عامة مثل جوجل كلاسرووم.





كما كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن طريقة امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد التأجيل فى ظل وجود جائحة كورونا.





وقال إنه لم يتم تحديد شكل امتحانات الفصل الدراسى الأول، والكلية تنتظر قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى يحدد إذا كان الامتحانات ستكون إلكترونيا أم حضوريا بالكلية.