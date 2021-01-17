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باحثة في علم الأدوية: أوروبا تحتاج 350 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 10:48 م
صدى البلد
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إسراء صبري

أكدت الدكتورة ميس عبسي، الباحثة في علم تأثير الأدوية، أن أوروبا تحتاج إلى 350 مليون جرعة من لقاحات كورونا وهناك تأخير فى الحصول على موافقات اللقاحات من الاتحاد الاوروبي، لافتا إلى أن بريطانيا وافقت على لقاحات فايزر وموديرنا وتدرس الموافقة على لقاح ثالث لأنها خارج الاتحاد الاوربي حاليا.

وأضافت الدكتورة ميس عبسى، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن بريطانيا قامت بتلقيح 3.5 مليون شخص من اجمالى 15 مليون تستهدفهم الحكومة، موضحة أن الجرعة الثانية من اللقاحات تدعم أصحاب الأولوية فى الحصول على اللقاحات.

وتابعت: "الجرعة الثانية من لقاحات كورونا داعمة وتعطى بعد اربعة اسابيع إلى ثلاثة اشهر من الجرعة الأولى، والجرعة الثانية ليس لها تأثير سلبي حال تأخر اعطاءها عن هذه المدة".
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