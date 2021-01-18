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محافظات

حملة لرفع الإشغالات والباعة من خط السكة الحديد بشبين القناطر .. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:05 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حملة لرفع الاشغالات والباعة من على خط السكة الحديد وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة رفع الاشغالات والمخالفات.
وقال اللواء خالد المحمدي رئيس مجلس ومدينة شبين القناطر أن الحملة تمت بالتعاون مع قوات الشرطة وشرطة المرافق استهدفت رفع الإشغالات بميدان المحطة وشريط السكة الحديد ونقل الباعة من علي السكة الحديد والتواجد باماكن البيع.

وأشار المحمدى إلى أن الحملة استهدفت ايضا رفع جميع الإشغالات التي تقوم بإشغال الطريق وتعدي علي الشارع مما يعوق حركة المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنفيذ لوقف الإشغالات والعشوائيات والتعدي على حرم وشريط السكة الحديد مشيرا لدراسة إمكانية نقل السوق لمكان آمن حماية لأرواح المواطنين والباعة.

من جانبه قام عب محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة شملت مدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، حيث تم تفقد بعض الحدائق بالمدينة (خلف الديوان العام ومنطقة شرق الاستاد)، موجها بسرعة الانتهاء من تطويرها وإقامة مقاعد خشبية للمواطنين لتكون متنفسا لأهالي مدينة بنها وإزالة الإشغالات.

كما توجه المحافظ لتفقد أعمال النظافة بشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة، وهذا للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينه شبرا الخيمة ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة.


حملة لرفع الإشغالات والباعة من خط السكة الحديد بشبين القناطر .. صور
حملة لرفع الإشغالات والباعة من خط السكة الحديد بشبين القناطر .. صور
حملة لرفع الإشغالات والباعة من خط السكة الحديد بشبين القناطر .. صور
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