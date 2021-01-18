زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

قام مصمم جرافيك بمحاولة الانتحار بإلقاء نفسه من اعلى سطح العقار الذى يقطن به والمكون من ٥ طوابق بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مما أدى لإصابته بإصابات خطيرة وذلك لمروره بأزمة نفسيه.





ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى سطح إحدى العقارات بمنطقة " عزبة الشال" دائرة قسم ثان المنصورة.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام المدعو خالد م م ا ٣٠ عاما مصمم جرافيك ومقيم بذات المنطقة بإلقاء نفسه من أعلى العقار محل سكنه المكون من خمسة طوابق مما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بالفقرات القطنية بالظهر وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي ولا يمكن استجوابه .





وبسؤال زوجته المدعوة دارين ع ع ع ٣٠ عاما ربة منزل " يمنية الجنسية " ومقيمة بذات العنوان قررت بأن زوجها يعانى من حالة نفسية سيئة منذ فترة مما دفعه إلى القفز من أعلى العقار ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك أو تشتبه حدوثه جنائيا.



