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حرصا على تأدية الأمانة للمصريين.. مدبولي للبرلمان: كان الاسلم سياسيا تجنب الملفات المعقدة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:38 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي يقف على ارض صلبة حاليا، واثبت قوته في التصدي لكل الظروف التي تعرضت لها الدولة في ظل جائحة كورونا، وان الاقتصاد المصري مازال قادرا على النمو بصورة ايجابية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القائه بيان الحكومة امام مجلس النواب، اليوم، ان اقتصادنا استطاع ان يصمد ويتعافي، وان الدولة تعي تماما ان الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية والخطط الطموحة التي تأملها الدولة والقيادة السياسية والمواطنين ايضا.

واوضح ان الحكومة تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، ورغم ذلك تصدت لملفات شائكة ومعقدة، معقبا: "حقيقة، كان الاسلم لنا سياسيا الا نتصدر لتلك الملفات"، ولكن ذلك كان لامانة الحكومة في حل كل مشكلات الشعب المصري.

واضاف ان الحكومة تعمل على ايجاد حلول وقرارات لمشاكل ليست سهلة، وكان الاسلم عدم مواجهتها، ان الهدف من كل هذا هو مصلحة الوطن والمواطنين.

واكد على ان الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح لثلاث سنوات قادمة، وتتمثل اهم اهداف هذا البرنامج هو الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة لنفس معدلات النمو التي وصلنا اليها قبل جائحة كورونا، وهي اكثر من 6%، الي جانب تحسين كل المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

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