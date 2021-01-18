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تعليم

كارنية عضوية الرابطة.. تعرف علي الخدمات المقدمة من جامعة عين شمس للخريجين

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:53 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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باسنتي ناجي
تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات للطلاب الخريجين من الكليات وذلك لضمان تاهيل طلابها للأسواق من خلال توفير فرص عمل بعد التخرج وتنظيم كورسات مجانية وتدريبات عملية ووظائف خالية أثناء الدراسة وبعد الدراسة، كماتقدم الجامعة بالعديد من الدورات التي تهدف الى تطوير مهارات الطلاب ورفع كفاءتهم والخبرة وتعلمهم كيفية إدارة العمل 

وأنشئت جامعة عين شمس مؤخرًا رابطة لخريجيها وأستخرجت كارنية عضوية لكل طالب داخل الرابطة يتسلمه الطالب أثناء استلامه شهادة التخرج من الكلية.

وأتاحت الجامعة موقع الإلكتروني للطلاب يساعدهم في كيفية التعرف على الاشتراك في الرابطة وفئات الاشتراك واستخراج كارنيه العضوية  وذلك عبر الرابط التالي:
http://alumni.asu.edu.eg/ 

ويعرض موقع صدى البلد الخدمات التي تقدمها الرابطة 
يوفر الاشتراك في الرابطة الحصول على العديد من الخدمات والامتيازات في مختلف المجالات، حيث يمكن لحامل كارنيه العضوية الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية المخفضة في كبرى المؤسسات العاملة بالقطاع الصحي في مصر.

كما تقدم الرابطة العديد من المزايا لكل محبي الثقافة والفنون للاستمتاع بالعروض و الفاعليات الفنية والثقافية المختلفة، بجانب الحصول على عروض رائعة لأفضل المزارات و الأماكن السياحية والترفيهية بجمهورية مصر العربية.  
 
كما توفر عضوية الرابطة الاستفادة من حزمة متنوعة من التخفيضات على رسوم الكورسات والدورات التدريبية و استخراج الشهادات المختلفة وغيرها من الخدمات ، وستوفر أيضاٍ إتاحة الفرصة لكل حاملي عضوية الرابطة للتواصل مع زملاء الدراسة القدامي وكذلك أساتذتهم بما يسمح بتلاقى وتواصل الأجيال على اختلاف سنوات التخرج.
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