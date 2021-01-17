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تعليم

قيد وتسجيل ٥٧ رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة الفيوم

الأحد 17/يناير/2021 - 02:20 م
مجلس الدراسات العليا
مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد ا مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم جلسته رقم (١٦٤) بقاعة المكتبة المركزية برئاسة الدكتور  أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبحضور  أعضاء المجلس.

 صرَّح أ.د أحمد جابر شديد أن المجلس قد اتخذ في جلسته اليوم العديد من القرارات الهامة والتي تمثلت في الموافقة على قيد وتسجيل عدد (٣٢) رسالة ماجستير، و(٢٥) رسالة دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة. 

كما تمت الموافقة على شطب قيد عدد من الدارسين المقيدين ببرامج الدراسات العليا بعد التأكد من عدم حرصهم على استكمال دراستهم، إضافة إلى انتهاء المدة القانونية للحصول على درجاتهم العلمية.

وأضاف شديد بانه  تمت الموافقة على مقترح لائحة الدراسات العليا بكلية طب الفم والأسنان مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو اعتمادها من الجهات المختصة تمهيدًا لتطبيقها بالكلية.


من جانب أخر تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة ،  لأساتذة الجامعات المصرية، لصدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينهم في مجلس النواب الجديد، حيث جاءت التعيينات على النحو التالي:

 الدكتور جمال حلمي محمد السعيد، رئيس جامعة بنها ، و الدكتور محمد محمد زكي محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الازهر، والدكتورة  فرحة عبد العزيز الشناوي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق للدراسات العليا، و الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، الأستاذ في علوم المصريات بجامعة حلوان ، و الدكتورة منال هلال أيوب جرجس، الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعماري بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، و الدكتورة سحر عبد المنعم محمد أحمد عطية، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، و الدكتور فخري الدين علي محمد الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

و الدكتور علي جمعة محمد عبد الوهاب، مفتي الديار المصرية السابق، وأستاذ الأصول والفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار علماء الأزهر.
 
ويتمنى الدكتور  أحمد جابر شديد لهم  دوام التميز والرقي والتقدم، وأن يسدد الله خطاهم ويوفقهم لما فيه الخير لرفعة مصرنا الحبيبة.



قيد وتسجيل ٥٧ رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة الفيوم
قيد وتسجيل ٥٧ رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة الفيوم
قيد وتسجيل ٥٧ رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة الفيوم
قيد وتسجيل ٥٧ رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة الفيوم
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