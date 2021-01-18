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مرأة

5 فوائد غير متوقعة لكوب من شاى الرمان يوميا

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعتبر شاي الرمان من أكثر أنواع الشاي شهرة في جميع أنحاء العالم، ويرتبط استهلاكه بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يتم تحضير هذا الشاي الأحمر المذهل إما من بذور الرمان أو القشور أو الزهور المجففة أو العصائر المركزة الممزوجة بالشاي الأخضر أو ​​الأبيض أو أي شاي عشبي.

إليك الفوائد الصحية لشاي الرمان

شاي الرمان
يعتبر الرمان من الثمار القديمة التي لها العديد من الأنشطة الفسيولوجية الواعدة مثل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات إليك أبرز فوائد تناول كوب يوميا من اى الرمان يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. يدعم صحة القلب
شاي الرمان مليء بمواد البوليفينول الرئيسية مثل الأنثوسيانين والأحماض الفينولية والبونيكالاجين التي تمتلك نشاطًا قويًا مضادًا للأكسدة. تقول إحدى الدراسات أن هذه البوليفينول لها خصائص مضادة للهرمون والتي قد تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.

2. يعزز الجهاز التناسلي
تقول إحدى الدراسات أن بيتا سيتوستيرول في بذور الرمان له نشاط وقائي جنيني، قد يساعد في حماية الجهاز التناسلي من الأضرار التأكسدية التي تسببها أدوية العلاج الكيميائي، ويساعد شاي الرمان المحضر من عصيره أيضًا على زيادة تركيز الحيوانات المنوية ، وقدرتها على الحركة ، وإدارة عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى ضعف الانتصاب و قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

3. يعالج مرض السكري
يحتوي الرمان على مجموعة واسعة من مادة البوليفينول التي لها أنشطة مضادة للأكسدة. قد يساعد حمض الإيلاجيك والبونيكالاجين الموجود في الفاكهة في تقليل ارتفاع الجلوكوز الذي يحدث بعد كل وجبة وبالتالي إدارة مرض السكري بشكل فعال. أيضًا ، قد يمنع حمض الجاليك وحمض الأوليانوليك في شاي الرمان خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

4. يساعد في إنقاص الوزن
قد تساعد الكمية العالية من حمض البونيك في شاي الرمان في إنقاص الوزن نظرًا لتأثيره في تقليل الكوليسترول. أيضا ، أوراق الرمان تقلل الدهون في الدم والكوليسترول الكلي في الدم في الجسم. بشكل عام ، يساعد شاي الرمان في إدارة الوزن إلى حد كبير.

5. له خصائص مضادة للسرطان
تشير إحدى الدراسات إلى أن الكيرسيتين وحمض الإيلاجيك في شاي الرمان لهما خصائص مضادة للسرطان والتي قد تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية. إنه فعال ضد العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الخلايا الكلوية وسرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي وحتى يمنع ورم خبيث السرطان.
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