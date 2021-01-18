5 فوائد غير متوقعة لكوب من شاى الرمان يوميا





شاي الرمان



يعتبر الرمان من الثمار القديمة التي لها العديد من الأنشطة الفسيولوجية الواعدة مثل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات إليك أبرز فوائد تناول كوب يوميا من اى الرمان يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. يدعم صحة القلب

2. يعزز الجهاز التناسلي

تقول إحدى الدراسات أن بيتا سيتوستيرول في بذور الرمان له نشاط وقائي جنيني، قد يساعد في حماية الجهاز التناسلي من الأضرار التأكسدية التي تسببها أدوية العلاج الكيميائي، ويساعد شاي الرمان المحضر من عصيره أيضًا على زيادة تركيز الحيوانات المنوية ، وقدرتها على الحركة ، وإدارة عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى ضعف الانتصاب و قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

3. يعالج مرض السكري

4. يساعد في إنقاص الوزن

5. له خصائص مضادة للسرطان