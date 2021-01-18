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رياضة

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:59 م
حازم امام
حازم امام
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ياسمين تيسير
وجه حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عقب تعادله أمس أمام البنك الأهلي سلبيا، ضمن مباريات الدوري المصري، مشيرا إلى أن تشكيل الفريق كان مثيرا للدهشة والاستنكار.

وأكد حازم إمام في تصريحات عبر برنامج "وان تو" عبر أثير "أون تايم سبورت" أن الأهلي يقدم أداء جيدا منذ تولي موسيماني القيادة لذلك لم يكن هناك أي داع لتغير التشكيل أمس، مشددا على أن مدرب الأهلي قرأ المباراة بشكل خاطئ.

وأضاف أن عدم الدفع برأس حربه أمام فريق يدافع فقط أمر "غريب"، مشددا أن إصابة وليد سليمان نجم الأهلي قبل المباراة كانت مؤشرا قويا ليقوم بتغيره ولكنه أصر على الدفع به لتتفاقم الإصابة.

وأكمل أن تغيير التشكيل يكون في حالة حدوث إصابة أو وجود إنذار ولكن أن تقوم بتغيير التشكيل بشكل كبير بلا مبرر أمر خاطئ للغاية.
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