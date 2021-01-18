بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم منع وفود أى رحلات خاصة بالفرق المشاركة فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى شهر فبراير المقبل فى قطر.



وأعلن الفيفا منع وفود أى جماهير خاصة للأندية المشاركة من البلدان الخاصة بها واقتصار الحضور الجماهيرى على المتواجدين فى قطر فقط لا غير.



وقرر الفيفا السماح بحضور نسبة 30 % من الحضور الجماهيري فى الاستادات المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية من المتواجدين فى قطر فقط ، وإلغاء كافة الرحلات التى كانت تجرى فى الأعوام الماضية وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا .



وكان أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل وقرر الفيفا تعديل موعد انطلاق المسابقة ليكون 4 فبراير.



ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية المقبل بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الماضى على حساب الزمالك بعد الفوز عليه فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.



ويأتي النادي الأهلي على رأس الفرق المشاركة في بطولة مونديال الأندية، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، كما ستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، والدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف للبطولة.

ومن المقرر أن يكتمل عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لنسخة عام 2021، في أواخر يناير، بعد تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، والذي ينحصر بين بالميراس وسانتوس البرازيلين، على أن يتم إجراء قرعة المونديال يوم 19 يناير، في مدينة زيورخ السويسرية.