سعر الذهب اليوم 19-1-2021

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 917 جنيها منذ السبت الماضي.





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وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب نحو 802 جنيها .





وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في أعيرة الذهب نحو 687 جنيها .





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 535 جنيه .







وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.