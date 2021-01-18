بسبب عطل مفاجئ.. قطع المياه عن مدينة قها في القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية قطع المياه عن مدينة قها وقرية الحسانية لمدة ساعة اليوم الإثنين، وذلك لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه المرشحة قطر 18 بوصة.









وقال الشركة إنه فور تلقى البلاغ بحدوث العطل تم الدفع بفريق من الفنيين والمهندسين وجار أعمال إصلاح العطل وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.





من جانبه أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ جولة تفقدية تفقد خلالها عدد من المستشفيات بمدن المحافظة.





وجاءت الجولة في إطار الحرص على متابعة المنظومة الصحية والتأكد من تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق لأبناء المحافظة وتوافر الأدوية والمستلزمات الصحية ودفع الأعمال بالمستشفيات الجاري تطويرها لتدخل الخدمة وتساهم في زيادة الأسرة وأماكن العناية المركزة في ظل جائحة كورونا.





وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات بنها، حيث يشمل تطوير المبنى بالكامل بتركيب شبكة تانك الأكسجين والصرف الصحي وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المباني بالكامل بتكلفة حوالي 40 مليون جنيه.





واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدا أن المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية لأهالي القليوبية بنسبة 50% من قوة المستشفى رغم دخولها مرحلة التطوير.





كما تفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، حيث تفقد مبنى الطوارئ والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا لاستلام خلال أسبوع ثم التشغيل التجريبي للأجهزة.





كما تفقد الهجان غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المبنى مشيدا بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة، كما تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر وربطه بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 إلى 138 سريرا.