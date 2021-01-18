سيدات نادي الجزيرة.. الإفتاء تعلق على واقعة حلوى عيد الميلاد

علقت دار الإفتاء المصرية، على الواقعة التي انتشرت بسبب حفل عيد ميلاد لعدد من السيدات داخل نادي الجزيرة، يحتوي على قطع من الحلوى على شكل أعضاء تناسلية.





وقالت دار الإفتاء المصرية، إن نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.





واستشهدت دار الإفتاء، بقوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".





ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط الشيف صاحبة واقعة الـ"تورتة".





تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.

وبالفحص أمكن تحديد مُصنعة الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها باتخاذ مسكنها مصنعًا لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.