محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات ويتابع تطبيق المنظومة الصحية: انتهاء تطوير مستشفى الخانكة المركزي يمثل إضافة إلى المنظومة الصحية بالإقليم

- محافظ القليوبية يتفقد مستشفى حميات بنها لمتابعة أعمال التطوير وتركيب شبكة الغازات - تفقد مستشفى بنها التعليمي لمتابعة أعمال تجهيز الاستقبال وقسم الطوارئ بالمبنى الجديد - الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة المركزي

- الهجان يتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي





أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن مستشفيي الخانكة المركزي و23 يوليو سيمثلان صرحين طبيين يضافان إلى منظومة الصحية بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.









جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها المحافظ يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ جولة تفقدية تفقد خلالها عدد من المستشفيات بمدن المحافظة، والتي جاءت في إطار حرصه على متابعة المنظومة الصحية والتأكد من تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق لأبناء المحافظة وتوافر الأدوية والمستلزمات الصحية ودفع الأعمال بالمستشفيات الجاري تطويرها لتدخل الخدمة وتساهم في زيادة الأسرة وأماكن العناية المركزة في ظل جائحة كورونا.





بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات بنها، حيث يشمل تطوير المبنى بالكامل بتركيب شبكة تانك الأكسجين والصرف الصحي وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المباني بالكامل بتكلفة 40 مليون جنيه.





واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدا أن المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية لأهالي القليوبية بنسبة 50% من قوة المستشفى رغم دخولها مرحلة التطوير.





كما تفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، حيث تفقد مبنى الطوارئ والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا لاستلام خلال أسبوع ثم التشغيل التجريبي للأجهزة كما تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر وربطه بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 إلى 138 سرير ، كما تفقد غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة موجها بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المبنى.





وأشاد الهجان بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية ، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية.





وتابع الهجان جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي حيث تشمل المستشفى مناطق انتظار- مكاتب إدارية - العيادة الخارجية - وقسم الطوارئ وقسم للغسيل الكلوي- قسم للعلاج الطبيعي - العناية المركزة - قسم الأشعة - التعقيم المركزي - غرف عمليات - استراحات الأطباء ومدرسة التمريض قسم النساء والولادة - قسم للمعامل - حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير بتكلفة 308 مليون جنيه.





واستمع المحافظ من مقاول المشروع انه يتم الآن الانتهاء من اعمال صب الدور الثالث والبدء في إضافة أعمال جديدة بإضافة مبنى مكون من دور أرضي دورين علوي وتم توريد المصاعد والتكييفات مشددا على سرعة الانتهاء من اعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له.





وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، والجاري إنشاؤه بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة ، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي و17 سرير عناية مركزة وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 99% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.





حيث تفقد الهجان أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، حيث جرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وشدد علي ضرورة الانتهاء من اعمال الفرش الطبي وتركيب الاجهزة لإدخال المستشفي الخدمة في أقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبئ عن كاهل المواطنين بالمنطقة.





كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق ووجه المحافظ بضرورة بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة لسرعة توريد جهاز الاشعة ومستلزمات المعامل الطبية لتشغيل اجنحة العناية المركزة.