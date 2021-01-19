"الحيطان ليها ودان".. اعرف أصل الأمثال الشعبية

هناك بعض الأمثال يتداولها الناس يوميا في محادثاتهم وفي نصائحهم لبعضهم، لتقريب معنى معيَّن أو للتوضيح أو التنبيه، لكن هنالك بعض الأمثال والحكم دائمًا ما نردِّدها من دون معرفة مناسبتها أو قصصها.





ومنها مثال «عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة» ، وهذا المثل له قصه بالتأكيد حيث يقال المثل للشخص الذي يتصف بصفة الطمع (ألا ينظر الشخص إلى ما بيد غيره حتى يزول ما بيده، ويخسر كل شيء).





هذا المثل له العديد من الروايات والقصص وكلها تؤدي إلى نفس المعنى؛ وأشهرها، كان هناك شخص يحمل عصفورًا بيده وأثناء سيره وجد مجموعة عصافير على الشجرة، فطمع بهم، ومن شدِّة الطمع ألقى بالعصفور الذي بيده للصعود إلى الشجرة والحصول على مجموعة العصافير، لكنَّه لم يفكر أنَّ العصافير ستطير بمجرد الوصول إليها. وبالفعل هذا ما حدث، وبقي وحيدًا حزينًا على طمعه، ومن هنا جاء المثل.





وهناك مثل اخر نستخدمه فى حياتنا اليومية كثيرا عندما نخشى أن يسمع شخصًا ما سرا تحكيه ، »الحيطان لها آذان» .



