محافظ القليوبية يتفقد مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر وعدد من المشروعات الجديدة .. صور

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات في مجال ( الطرق - مياه الشرب - الصرف الصحي ) بمركز ومدينة شبين القناطر وذلك في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة، وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية ، حيث تم اختيار مدينة شبين القناطر لبدء العمل علي تنفيذ مشروع تطوير قري وعزب وتوابع المدينة والتي يبلغ عددها 36 قرية و 148 عزبه.









واستهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري مشاة كفر شبين أعلى السكة الحديد بتكلفة 5 مليون جنيه، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وسوف يخدم الكوبرى عبور الطلبة داخل كفر شبين، إلى المعهد الأزهري ومدرسة التعليم الأساسي ، موجها بسرعة الانتهاء منه بنهاية الشهر الجاري.

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق شبين القناطر – قليوب بطول ١٤ كيلو متر، موجها رئيس المدينة بالتنبيه على مقاول المشروع بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف .





وخلال الجولة لاحظ المحافظ معرض سيارات مقام على أرض زراعية و يقوم بافتراش السيارات على حرم الطريق شبين - قليوب بمنطقة الزهويين، وأثناء تواجد سيادته تم استدعاء المعدات وإزالة المخالفات على الفور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما تفقد محطة رفع ( طحانوب ) بتكلفة 63 مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بالبدء في أعمال توصيل وصلات المنازل، وشدد على أن يتم التسليم وتشغيل المحطة خلال شهر، كما تفقد المحافظ إنشاء محطة معالجة الكوم الأحمر، وجدير بالذكر بأن المحطة سوف تخدم قرى ( الكوم الأحمر - نوى - الزهويين- نوب طحا - الحصافة - كفر الدير ) بتكلفة ١٣٤ مليون جنيه ، حيث وجه المحافظ برصف وتمهيد الطريق المؤدي إلى المحطة بطول ٧٥٠ م.





وتفقد الهجان مشروع صرف صحى قرية الشوبك والتي يبلغ تكلفتها ٣٤ مليون جنيه، وتم الانتهاء من المشروع بنسبة ٨٥%، ويتكون المشروع من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد وتم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة 90%، ثم توجه المحافظ لتفقد توسعات المرحلة الثالثة من محطة معالجة شبين القناطر بطاقة 65 ألف متر 3/يوم بقرية سسل مركز شبين القناطر بتكلفة اجمالية 480 مليون جنيه، كما تفقد( معمل الكيمياء- معمل البكتريولوجي - غرفة فحص البيولوجي )، والمتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع نهاية العام الحالي .



