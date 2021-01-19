رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور



انتقلت المنافسة في مجال تصنيع السيارات إلى السيارات الكهربائية بعد أن انتبه العالم لأهمية استغلال الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، وأرادت شركة رولز رويس rolls royce، عملاق صناعة السيارات البريطانية، المنافسة بشراسة في هذا المجال المتنامي والذى يعرف بالسيارات الكهربائية المتطورة.









rolls royce silent shadow



أعلنت شركة رولز رويس rolls royce مسبقا في 2018 بأن الطلب الصيني المرتفع على السيارات الكهربائية سيضطلع بدور رئيسي في التسريع من خطط تصنيع السيارات الكهربائية ولكنها لم تعلن أي تفاصيل تتعلق بهذا الشأن.









لم تكن هذه هي المرة الأولى لإعلان شركة رولز رويس rolls royce تصنيع سيارات كهربائية بل أعلنت مسبقًا في 2017 عن تجاهلها للمحركات الهايبرد وانتظارها لتطور التقنيات الكهربائية بشكل كافٍ لطرح أول سيارة كهربائية لشركة رولز رويس rolls royce.









طورت شركة رولز رويس rolls royce بالفعل نسخة كهربائية اختبارية لأيقونتها رولز رويس فانتوم rolls royce phantom، ولكن لا توجد نوايا لطرح السيارة للبيع في الوقت الحالي.











تصميم رولز رويس فانتوم rolls royce phantom مستوحى من سيارة 103EX الاختبارية الجذابة التي تم طرحها في 2016، وتشير التقارير إلى مشاركة بعض تقنيات ومحركات بي ام دبليو الكهربائية، تحديدًا سيارات iX وi7 الكهربائية القادمة، مما يضمن أن سيارة ستكون طفرة حقيقية وقفزة هائلة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية المتطورة.









تقوم شركة رولز رويس rolls royce حاليا بإجراء التجارب التقنية لتطرح موديل كهربائي جديد كليًا يحمل اسم سايلنت شادو rolls royce silent shadow أو الظل الصامت، في أشارة منها إل أن السيارات الكهربائية لا تصدر صوتا.

