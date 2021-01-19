قطع المياه عن بنها غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن اجراء اعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينه بنها ، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعه مساء غدا الاربعاء وحتى الساعة الرابعه فجرًا.

وأوضحت الشركة فى بيان لها أن اعمال الغسيل تتم بصفه دوريه وطبقًا لخطه معتمده بالتعاون مع مديرية الصحه للتأكد من انتاج وتوزيع مياه شرب نقيه وفى اطار حرص الشركة سلسه انتاج المياه من المنبع الى المستهلك طبقًا للمواصفات القياسية.





وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة .





من ناحية اخري كانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ، قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء الاثنين، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.





وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور. وناشدت المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ولحين عودة المياه مرة أخرى.