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رياضة

أحمد سامى يدرس مباريات بيراميدز قبل مواجهته فى الدورى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:22 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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منتصر الرفاعي
يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة  مباريات فريق بيراميدز تمهيدًا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه  فى الجولة القادمة من الدورى العام وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت  فى الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الطرفين رغم سيطرة فريق سموحه على مجريات الأمور طوال اللقاء وأضاع لاعبى الموج الأرزق العديد من الفرص السهلة بسبب غياب التوفيق عن مهاجمه حسام حسن وعدم توفيق رفيق كابو فى أغلب الفرص التى أتيحت لهم طوال المباراة.


ويواصل فريق سموحه تدريباته اليوميه على ملعب النادى ،بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبين غقب مباراة الإنتاج الحربى، لمنع تعضر اللاعبين للإجهاد بسبب ضغط المباريات.

ويشارك اليوم مصطفى فتحى جناح الفريق الوافد حديثًا من الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة ، بعدما خضع لبرنامج بدنى لرفع معدل اللياقة البدنية له تمهيدا للدفع به فى المباريات القادمة، خاصة وأن الجهاز الفنى يعول عليه الكثير فى تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.


ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للفريق إلى حل عن أزمة العقم التهديفى التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمه الفرص المتاحه لهم إلى أهداف رغم جهود المدرب فى خلق هذه الفرص من الجمل التكتكية التى ينفذها خلال المباريات.

ويأمل المدير الفنى لفريق سموحه فى قيام الإدارة بإنهاء بعض الصفقات التى طلبها خلال الفترة الماضية قبل غلق باب القيد الشتوى ، بعدما أثبتت المباريات الماضية عدم توافر البديل المناسب فى الفريق.
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