سارة أحمد تكتب: أربعينية وافتخر









اليوم الذي تبلغ فيه السيده سن الأربعين هو يعد انتهاء مرحله وبدء مرحله جديده خالص في حياتها





مرحله بها نضج ... نضج في المشاعر والاحتياجات ..نضج في الرغبات والمتطلبات .... ونضج حتى في اتخاذ القرارات ....





المهم نبقى عارفين احنا عاوزين ايه ....نقيم اللي فات ... ومستعدين للآت ....





في قرارات خاصة جدا بهذه المرحله ... لازم نبقى مستوعبين نتائجها ...وقادرين على تحملها





المرحله دي فيها شجاعه واقدام .... فيها حريه أكثر لو عرفنا نستغلها لصالحنا صح .... فيها وقار وبرستيج ...لا يمكن الاستغناء عنه .... لان هو دا وقته ... ولو عدت المرحله ولم نستمتع بوقارنا وبرستيجنا ... اللي جاي هايكون مرمطه...أكثر من اللي فات ... لان في اعتقادي... أن مرحلة الأربعين هي تعد جني لما سبق ...





المرحله دي هي احنا عاوزين ايه .. نقدر نستحمل ايه ...واللي مانقدرش عليه... نسيبنا منه ونردم عليه!!!!





... ارفضي ومتخافيش ..اعترضي ومتقلقيش ... يعني هايحصل ايه أكثر من اللي حصل وعدى علينا





لازم نشوف ايه بنحبه ونصر عليه ونعمله





جه الوقت بقى اللي نتعلم نبسط نفسنا ...ماتستنيش حد يبسطك.... كل واحد فيه اللي مكفيه ...





اتعلمي تحبي نفسك وتثقي فيها





على فكره نفسك تستاهل ... قوي





المرحله دي اعتقد مرحله مصيريه ..فيها قرارات لازم نخدها بكل شجاعة وحزم .... علشان نبدأ المرحله على نظافه

يعني!!!





خلاص عدى مرحله انك تجاملى بصحتك علشان حد





مش مقبول انك تقعدي مع حد وهو مش على مزاجك





كفايه ابتسامتك تجاملي بيها .....ضحكتك اللي من القلب فقط لليستاهل..... ودمعتك على من يستحق...





قلبك طول ما لسه بينبض... اوعي تعامليه على أنه كبر ... طول ما بتغذيه وبتهتمي به ... ها يفضل ينبض ...قلبك الوحيد اللي قادر على أنه يرسم الضحكة على شفايفك .... ويظهر لمعة عينيك ... ما فيش حاجة اسمها احنا كبرنا على الحب ....





طلعى غضبك واوعي تكبتي في نفسك .. احنا مش ناقصين امراض... زعقي .... اشخطى ... الكبت وحش عليكي





اعملى اللي على مزاجك مش على مزاج اللي معاكي





المرحله دي بتاعة الصحاب اللي وانتي قاعده معاهم لازم تكوني مرتاحة .... مش متكلفه .. مش محاسبه على كلامك ....





لو حياتك مش عجباكي ... دلوقتي وقت التغيير.... اصل مبقاش في العمر كثيير





دا وقت فنجان القهوه او كوباية الشاي مع اغنيه حلوه ...

دا وقت أن موبايلك على طول مالوش صوت ... واللي يكلمك تقولي ..... عادي ماسمعتش ....





دي المرحله اللي لازم تغيري فيها دولابك كله ...





دي مرحلة الكريمات بزياده والمرطبات .... صحيح كنا لازم نبدء من بدري شويه .. بس معلش ملحوقه





دي مرحلة الدندشه من اول الذهب أو الاماظ لغاية محطة محل آخر العنقود





دي مرحلة انك تستمتعي وتتمتعي ...





دي مرحلة انك تتعلمي وتبدعي ....





كل سنه وكل سيده ناضجة بخير وسعاده

كل أربعين عام وانتى وانا في احسن حال