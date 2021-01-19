أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

كشف " محمود بدري" والملقب بأغنى شاب في مصر عن تفاصيل واقعة محاولة سرقته بالإكراه خلال تنزه هو وصديقه على كورنيش النيل.





وأوضح أغنى شاب في مصر كما يطلق عليه، لموقع صدى البلد، أنه كان يتنزه مع صديقه في منطقة كورنيش النيل، ثم فوجئ بالعديد من الشباب يتجمعون حوله ويطلبون منه مساعدتهم بالإجبار.





وأفاد " محمود بدري"، بأن الأمر تحول إلى محاولة سرقته بالاكراه، وأنه اضطر أن يدخل سيارته خوفا من الشباب المتجمعين حوله، ليظل محتجز داخل سيارته هو صديق لمدة ساعتين حتى انتهى الأمر بطلب النجدة.





وأشار أغنى شاب في مصر، إلى أن حين جاءت الشرطة ذهب إلى القسم ومعه من كانوا يحتجزونه داخل سيارته هو وصديقه، لينتهى الأمر بالتصالح بعد أن تحدث أهالي الشباب إليه وطلبوا منه أن يسامح أبناءهم.





وأوضح " محمود بدري" أنه لم يتم سرقته خلال هذه الواقعة ، حيث تمكن من حماية نفسه، لافتا إلى أن هناك من نصحه بأن يعين حراسة خاصة حتى لا يتعرض لهذا الأمر مجددا، إلا أنه رفض هذا الأمر لاعتقاده بأن هذه الواقعة لن تتكرر.





يذكر أن " محمود بدري" يصنف كأغنى شاب مصري بحسب تصنيف جوجل، وكشف " محمود" في حواره مع موقع صدى البلد العديد من الأمور الشخصية و حقيقة ثروته الطائلة.