محافظ جنوب سيناء يشيد بفتاة سيناوية موهوبة في الفن التشكيلي

استقبل اللواء

محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبه بمدينة طور سيناء، أحد طلائع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة فاطمة الزهراء أحمد بدير الموهوبة في مجال الرسم والفن التشكيلي .

وذلك في إطار دعم وتحفيز المواهب بجنوب سيناء بحضور أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور أحمد بدير والد الفتاة الموهوبة .





من جانبه وجه محافظ جنوب سيناء مديرية الشباب والرياضة بضرورة تكريم وتحفيز الموهوبين والمتفوقين في شتى المجالات والأنشطة الرياضية والشبابية ووعد بتكريمهم في احتفالية يتم تحديد موعدها قريبًا لدعمهم وتحفيزهم ولخلق جيل جديد مبدع متميز من أبناء المحافظة .





يشار الي أن الفتاة السيناريو فاطمة الزهراء شاركت في العديد من مسابقات الرسم بمديرية الشباب والرياضة، ومديرية الثقافة بالمحافظة، وتم تكريمها خلال مشاركتها في معرض المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.





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