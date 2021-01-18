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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام مهرجان الهجن

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:35 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم اليوم  ختام مهرجان الهجن المقام في الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن إحتفالًا بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى  والأمير محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى يناير من  العام الماضي  فى احتفالية عالمية في يناير 2020 العام الماضى.
 
أقيم المهرجان هذا العام تحت رعاية محافظ جنوب سيناء بمشاركة 12 محافظة مصرية باجمال 28 قبيلة ومشاركو 1172 من الهجن ونظمته محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن فى الفترة من 16 إلى 18 يناير الجارى 2021 .
 
وقد جاء افتتاح موسم البطولات محليًا  مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .
 
أكد فودة  في كلمته التي القاها في هذه المناسبة علي اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة في إطار إهتمام القبائل البدوية وبدو سيناء بهذه الرياض معلنًا عن تطوير مضمار الهجن وإنشاء قرية للتراث البدوي ومضمار للخيل بنفس المكان ليكون إضافة رياضية وصرحًا رياضيا في مجال رياضة سباقات الهجن والخيول لتنظيم المسابقات والبطولات الدولية التي تجذب وفود السائحين بالإضافة لجميع القبائل العربية.

بدأ المهرجان بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم واستعراض طابور الهجن تحمل لافتات لجميع القبائل المشاركة على مستوى محافظات مصر، ثم عرض البيتش باجي والخيول العربية ثم أشواط السباق والقاء  مجموعة من شعراء البادية المهرجان بأنواع مختلفة من الشعر العربي بالإضافة لفرقة الفنون الشعبية بشرم الشيخ .
 
وفي نهاية المهرجان قام المحافظ بتسليم الكؤوس والدروع للفائزين بالإضافة لكأس البطولة الذي أُهدى محافظ جنوب سيناء لجهوده في إنشاء مضمار الهجن ورعايته للمهرجان .

شهد السباق مع محافظ جنوب سيناء، اللواءمحمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، و اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعيد حمدان رئيس نادي الهجن، وممثلي الجهاز التنفيذي، مشايخ وعواقل المحافظة، ورؤساء نوادي الهجن بالمحافظات بالإضافة لوفود أجنبية من السائحين بشرم الشيخ من عدة جنسيات مختلفة منها أوكرانيا وبيلاروسيا.

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محافظ جنوب سيناء يشهد ختام مهرجان الهجن
محافظ جنوب سيناء يشهد ختام مهرجان الهجن
محافظ جنوب سيناء يشهد ختام مهرجان الهجن
محافظ جنوب سيناء يشهد ختام مهرجان الهجن
محافظ جنوب سيناء يشهد ختام مهرجان الهجن
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