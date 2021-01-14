محمد حامد مستشارا.. فودة يصدر حركة ترقيات للقيادات الشابة بديوان جنوب سيناء

وأحمد الشحات شعبان الحضري، القيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

محافظ جنوب سيناء، عددا من القرارات التنظيمية لتكليف بعض القيادات

كما تم تعيين باسم شبل محمد للقيام بأعمال مدير صندوق الإسكان، وحامد محمد صبحى القيام بأعمال مدير تنشيط السياحة، ومحمود محمد على تليس للقيام بأعمال مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.





كما صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتكليف خالد لطفى ابراهيم للعمل وكيلًا لمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، كما صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتكليف ابراهيم محمد محمد الحارون للعمل كوكيل لمديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء.





ومن ناحية أخرى، استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، وفدًا من أعضاء اللجنة الوطنية التنظيمية من وزارة الخارجية وعدد من القيادات الأمنية وذلك فى اطار التمهيد والإعداد لاستضافة مصر لأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر القادم 2021 بمدينة شرم الشيخ.





وكان ذلك فى ضوء موافقة رئيس الجمهورية على استضافة المؤتمر وكذلك قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية التنظيمية للاستعداد لاستضافة مصر لأعمال المؤتمر برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الوزارات الحكومية، ويشارك فى المؤتمر 2000 فرد ممثلين للعديد من الدول والمؤسسات العالمية الكبرى.





وأشار المحافظ إلى أن مدينة شرم الشيخ على استعداد دائم لاستقبال كافة المؤتمرات وفي أي توقيت لما تمتلكه المدينة من إمكانات وكوادر بشرية قادرة على إنجاح أي مؤتمر.





وقدمت المدينة شهادات نجاح عديدة فى إنجاح المؤتمرات مثل منتدى الشباب العالمى الذى يقام سنويا بها فضلا على المؤتمرات العالمية الأخرى مثل التنوع البيولوجي والاتصالات.





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