وسط إجراءات احترازية.. أقباط طور سيناء يؤدون صلاة قداس عيد الميلاد في حديقة الكنيسة

أدي اقباط طور سيناء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، في حديقة كنيسة موسي النبي وماري مرقس وسط إجراءات احترازية عالية من فيروس كورونا.





وقد ترأس القداس القس مينا سعد لاوندي راعي الكنيسة في حضور كبير من اقباط طور سيناء، كما تم تعليق الزينات وإنارة الانوار داخل الكنيسة ودقت اجراس الكنيسة طوال القداس .





وقامت قوات الشرطة بتامين جميع الكنائس ووضع بوابات الإلكترونية امام القادمين . وقد توافد عدد من المهنئين من اهالي طور سيناء من البدو وسكان المدينة لتهنئة الإخوة بعيد الميلاد المجيد،





وفي سياق متصل اتخذت الفنادق والمنتجعات والمخيمات السياحية بجنوب سيناء إجراءات احترازية دقيقة لمجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد بالرغم من من التزام الفنادق والمنتجعات بنسبة الـ 50 ٪ التي اقرتها وزارتي السياحة والصحة علاوة علي الالتزام بقرار إلغاء احتفالات الكريسماس وراس السنة والتي اقتصرت فقط علي عشاء علي انغام الموسيقي وبعض الزينات ومجسمات لبابا نويل واضاءة انوار الكريسماس في الميادين والمناطق السياحية وخاصة ميدان سوهو اسكوير وخليج نعمة والسوق القديم والماركتو .





حيث قال خالد احمد مدير منتجع كبير بشرم الشيخ إنه مع الموجه الثانيه تطبق الفنادق إجراءات احترازيه عالية من بينها التباعد بين السائحين والكشف الحراري وتصل هذه الإجراءات حتي اخذ مسحة لمن هم مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا مشيرا إلي إنه يوجد اقبال من السياح شرم الشيخ لطقسها الدافئ وشمسها الساطعة .





واضاف شرين الهواري الخبيرة السياحية بشرم الشيخ إن الإجراءات الاحترازية تطبق بكل دقة وخاصة مع الموجة الثانية لفيروس كورونا مشيرا إلي جميع العاملين يرتدون الكمامات الطبيه الواقية والمطهرات في كل مكان علاوة علي إنه تم منع نظام " الاون بوفيه " ليصبح تقديم الطعام عن طريق الطهاة والسرفيس .





واكد احمد سالم مدير فندق بمدينة دهب إن الفنادق تستعد لإجازة نصف العام الدراسي لاستقبال السياحة الداخليه مشيرا إلي إنه اتخاذ إجراءات احترازية لفيروس كورونا وخاصة إن السياح الاجانب ملتزمون بتلك الإجراءات الاحترازيه ويطبقونها عن وعي مما ساعد الفنادق علي الالتزام بها وتوفيرها .





واكد احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ إن جميع المنشآت السياحية تطبق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا سواء المراكب السياحية والفنادق ومراكز الغطس وداخل المحلات والبازارات السياحية .





واضافت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية إنه تم التشديد علي التزام الفنادق والمنتجعات السياحية بجنوب سيناء علي لا تزيد من نسبة الاشغالات السياحية عن نسبة الـ 50 ٪ مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازيه بكل دقة .





واضاف ماجد السعيد مؤسس السياحة الزراعية بنويبع إنه مازالت المخيمات السياحية مناخ امن بعيدا عن كورونا لانها تطبق الإجراءات الاحترازية علاوة علي ان نزلاء المخيمات اعداد قليلة والغرف متباعدة وتعتمد علي الاستمتاع بالطقس والشواطئ .





ومن جانبه شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي تطبيق غرامة ال50 جنيه علي كل من لا يرتدي الكمامة الطبيه الواقية مشيرا الي ان جميع المنتجعات السياحية ملتزمة بتطبيق اشتراطات وزارتي السياحة والصحة.





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